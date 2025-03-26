Cenk Tosun Japonya transferi suya düştü! Jose Mourinho anlaşmayı veto etti

Fenerbahçe'de milli golcü Cenk Tosun, Japonya transferi suya düştü. Jose Mourinho'nun yönetime verdiği rapor doğrultusunda bu transfer veto edildi. Anlaşmanın iptal edilmesinde Dzeko'nun milli maçta burnunu kırması büyük etken oldu.

Trendyol Süper Lig'te şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de, sezon başında ezeli takibi Beşiktaş'tan takıma transfer edilen Cenk Tosun hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bir süredir milli golcünün adı Japon Ligi takımlarıyla anlaşmak üzere olduğu söylense de takımın teknik direktörü Jose Mourinho bu anlaşmayı veto etti.

MOURİNHO'DAN İZİN ÇIKMADI

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sezon başından bu yana performansını övdüğü Cenk Tosun'un Japonya transferi suya düştü. Takımda En-Nesyri ve Dzeko'nun arkasında kalan Cenk Tosun, daha fazla süre alabilmek için takımdan ayrılmak istiyordu. Bu transfere yönetim ve teknik heyet izin verirken yaşanan Dzeko sakatlığı sonrası Mourinho tarafından izin çıkmadı.

1 GOL ATTI

Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig'de 7 maçta şans bulurken, tamamında sonradan oyuna girdi. Cenk bu maçlarda toplam 71 dakika süre aldı. 33 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli formayla ilk golünü ise 19 Ocak'ta oynanan Adana Demirspor müsabakasında kaydetti. Ligin 20. haftasında oynanan mücadelenin 76. dakikasında maça dahil olan Cenk, 90. dakikada fileleri havalandırdı.