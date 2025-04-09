CEV Kupası Ziraat Bankkart'ın! Avrupa arenasında tarihi başarı

Ziraat Bankkart, CEV Kupası finali rövanş maçında Asseco Resovia’yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ziraat Bankkart, CEV Kupası final 2. maçında Polonya'nın Asseco Resovia takımını 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Başkent ekibi bu sonuçla kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

SALON TAMAMEN DOLU

Başkentli voleybolseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. 7600 kişilik TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu tamamen doldu. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.