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Charis Charisis Sivasspor ile nikah tazeledi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 20:29 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 20:32
Charis Charisis Sivasspor ile nikah tazeledi!

Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık yeni anlaşmaya vardı.

Yiğidolar, mevcut sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan orta saha futbolcusu Charis Charisis ile 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.

2022-2023 sezonunda transfer edilen, sahadaki performansıyla dikkat çeken Yunan futbolcu Charis Charisis, 3 yıl daha Sivasspor​ forması terletmeye devam edecek.

Kulübün yaptığı açıklamada Sivasspor Başkanı Bahattin Eken'in Charis Charisis ile yaptığı görüşmede 3 yıllığına yeni anlaşmaya vardığı duyuruldu.

SİVASSPOR KARNESİ

Yunan futbolcu Sivasspor forması altında sahaya çıktığı 85 maçta 2 gol atarken 6 asist üretti.

Charis Charisis'in Sağlık Durumu - Sivasspor Resmi İnternet Sitesi

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Kaynak: tgrthaber.com
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