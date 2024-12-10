Charis Charisis Sivasspor ile nikah tazeledi!

10 Aralık 2024 20:29 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 20:32

Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık yeni anlaşmaya vardı.