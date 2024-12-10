Charis Charisis Sivasspor ile nikah tazeledi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 20:29 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 20:32
Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık yeni anlaşmaya vardı.
Yiğidolar, mevcut sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan orta saha futbolcusu Charis Charisis ile 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.
2022-2023 sezonunda transfer edilen, sahadaki performansıyla dikkat çeken Yunan futbolcu Charis Charisis, 3 yıl daha Sivasspor forması terletmeye devam edecek.
Kulübün yaptığı açıklamada Sivasspor Başkanı Bahattin Eken'in Charis Charisis ile yaptığı görüşmede 3 yıllığına yeni anlaşmaya vardığı duyuruldu.
SİVASSPOR KARNESİ
Yunan futbolcu Sivasspor forması altında sahaya çıktığı 85 maçta 2 gol atarken 6 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com