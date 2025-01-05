Chicago Bulls Derrick Rose'un 1 numaralı formasını emekli ediyor!

05 Ocak 2025 00:44 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 00:49

NBA takımlarından Chicago Bulls, yaptığı açıklama ile birlikte efsane basketbolcusu Derrick Rose'un kullandığı 1 numaralı formayı emekli etme kararı aldı.

NBA​ takımı Chicago​ Bulls, yaptığı açıklamada Derrick Rose'un 1 numaralı formasını gelecek sezon emekliye ayıracağını açıkladı.

Chicago doğumlu Rose, Bulls'ta sekiz sezon basketbol oynayarak NBA tarihinin en genç MVP'si olarak ödülü almaya hak kazanmıştı ve şimdi organizasyonun yapısının bir parçası olarak onurlandırılıyor.

Rose, 2008 NBA draftında 1 numaradan seçildi. Ayrıca 2008-09 sezonunda Yılın Çaylağı ödülünü kazandı ve ardından 2011 yılında MVP ödülünü aldı.

CHİCAGO BULLS DERRİCK ROSE İÇİN KARAR ALDI

Chicago Bulls, basketbolu bırakan eski sporcusu için aldığı bu anlamlı kararı gelecek sezon hayata geçirecek.

Derrick Rose'un 2016 yılında New York Knicks'e takas edilmesinden bu yana hiçbir Bulls oyuncusu onun ikonik 1 numaralı formasını bir maçta giymedi. Chicago, bu numarayı Michael Carter-Williams ve Anthony Morrow'a verdi ancak her ikisi de taraftarların tepkisi üzerine farklı bir numaraya geçti.

KARİYER ÖZETİ

Rose kariyerini 15 sezonda 723 maçta 12.573 sayı ve 3.770 asistle tamamladı. Bulls'taki zamanına ek olarak Knicks, Detroit Pistons , Minnesota Timberwolves , Cleveland Cavaliers ve Memphis Grizzlies'de de oynadı.