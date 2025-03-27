Ciro Immobile futbolu bırakmayacak! Harika bir sona hazırlanıyor

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu siyah-beyazlı takımdan sonraki gelecek planlarından bahsetti.

"SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF ALDIM"

Radio Serie A'ya konuşan tecrübeli futbolcu, "Suudi Arabistan'dan da teklifler aldım ama bunları değerlendirmedim. Günde çift idman yapıyorum ve hala çok şey verebileceğime inanıyorum. Geride kalmamak için gençlerin verilerini takip ediyorum." dedi.

"KESİN DEĞİL"

Beşiktaş defterini kapattıktan sonra kariyerine devam etmek istediğini ifade eden Immobile, "Türkiye'den sonra bırakıp bırakmayacağım kesin değil, niyetim bu değil. Aslında başka bir yerde harika bir final için çalışıyorum." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Siyah-beyazlı takımla bir sezon daha kontratı bulunan 35 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 33 maçta 15 gol atıp 3 asist yaptı.