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 | Eyüp Ensar Yeşil

Ciro Immobile futbolu bırakmayacak! Harika bir sona hazırlanıyor

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmediğini söyledi.Türkiye'den sonra kariyerine devam etmek istediğini ancak kesin bir karar vermediğini belirtti.

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Ciro Immobile futbolu bırakmayacak! Harika bir sona hazırlanıyor
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 22:35

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu siyah-beyazlı takımdan sonraki gelecek planlarından bahsetti.

"SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF ALDIM"

Radio Serie A'ya konuşan tecrübeli futbolcu, "Suudi Arabistan'dan da teklifler aldım ama bunları değerlendirmedim. Günde çift idman yapıyorum ve hala çok şey verebileceğime inanıyorum. Geride kalmamak için gençlerin verilerini takip ediyorum." dedi.

Ciro Immobile: Niyetim bırakmak değil

"KESİN DEĞİL"

Beşiktaş defterini kapattıktan sonra kariyerine devam etmek istediğini ifade eden Immobile, "Türkiye'den sonra bırakıp bırakmayacağım kesin değil, niyetim bu değil. Aslında başka bir yerde harika bir final için çalışıyorum." diye konuştu.

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Siyah-beyazlı takımla bir sezon daha kontratı bulunan 35 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 33 maçta 15 gol atıp 3 asist yaptı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ciro Immobile kimdir?
Ciro Immobile, santrfor pozisyonunda oynayan İtalyan millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.
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