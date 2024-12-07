Ciro Immobile tartışmalı gol pozisyonu hakkında konuştu! 'Golde topa dokundum'

07 Aralık 2024 21:43 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 22:22

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbi maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Maç sonu Immobile açıklamalarda bulundu.

Derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçtan sonra İtalyan golcü Ciro Immobile açıklamalarda bulundu.

Immobile'nin sözleri şu şekilde:

Takımımızın buna ihtiyacı vardı, son 1 ay çok puan kaybettik hem ligde, hem de Avrupa'da. Ama derbi kendimize gelmek için, kafalarımızı rahatalamak için çok önemliydi. Maçtan önce de tabii üzerimizde bir baskı vardı. Biz çok istiyorduk galip gelmeyi. Yenen kimliğimize geri döndük.

'TOPA DOKUNDUM'

Golde ben dokunmayı istedim, dokunmaya çalıştım. Burada önemli olan golün atılmış olması. Dokunuyorum benim gol.

Oxlade-Chamberlain'in sözleri şu şekilde:

Gol hakkında açıklama yapan Chamberlain; "Gerçekten muazzam bir galibiyet. Son zamanlarda çok iyi değildik, kötü skorlar aldık. Bunu çevirmemiz gerektiğini biliyorduk. Bugün de bu anlayışla sahaya çıktık. İyi oynadık ama en önemlisi herkes çok savaştı. Golü atacağımızı hissediyorduk. Bugün herkes sahadaydı. Umarım bu artık bizim için bir dönüm noktası olur." dedi.