Ciro Immobile'den Mauro Icardi ve Dries Mertens detayı! İtalya'da transfer sürecini anlattı

Beşiktaşlı Ciro Immobile İtalya basınına açıklamalar yaptı. Türkiye'ye geliş sürecini anlatan golcü, Beşiktaş'taki inişli çıkışlı dönemlerine dair de değerlendirmelerde bulundu ve iyiye gittiğini belirtti.

BEŞİKTAŞLI CIRO IMMOBILE'DEN MAURO ICARDI VE DRIES MERTENS SÖZLERİ

Beşiktaş'a transferinde Mertens'in önemli rolü olduğunu belirten Immobile, "Ondan birçok tavsiye aldım." dedi. İtalya'da oynamış futbolcular olarak sık sık haberleştiklerini ifade eden deneyimli golcü, "Icardi ile uzun zamandır görüşüyoruz." ifadesini kullandı. Transferinin ardından İstanbul'da karşılanmasını unutamadığını belirten İtalyan oyuncu, "Taraftarlarımızın karşılaması çok özeldi. Beni bir yıldız gibi hissettiriyorlar, detaylara gösterilen özen harika." şeklinde konuştu. Son olarak performansını da yorumlayan Ciro Immobile, "Sezona güçlü girmiştim ama yaşadığım sakatlık beni geriye attı. Fiziksel ve zihinsel bir düşüş yaşadım çünkü goller gelmiyordu. Son birkaç haftada ise formumu ve gollerimi geri kazandım." ifadelerini kullandı.