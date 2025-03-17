Ciro Immobile'nin menajerinden Beşiktaş detayı!

Beşiktaşlı Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, İtalyan golcü hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın diğer takımlara göre çok daha fazla para verdiğini belirten Marco Sommella, Ciro Immobile'nin yaşadığı performans sıkıntılarını 'normal' olarak nitelendirdi.

Ciro Immobile Beşiktaş'taki son dönem performansıyla tartışılırken, menajeri Marco Sommella'dan İtalyan basınına açıklamalar geldi. Deneyimli hücumcunun yeni bir macera istediğini ve bir yandan da iyi para kazandığını belirten Marco Sommella, oyuncusunun durumuna olumlu yaklaştı.

"CIRO IMMOBILE LAZIO İLE DEVAM EDEMEZDİ"

Yüksek tempolu oyunda sıkıntıları ortaya çıkan Immobile ile ilgili konuşan menajer, "Ciro'nun Türkiye'deki süreci devam ediyor. Lazio kariyerinin ise sonuna gelmişti ve farklı bir deneyim yaşamak istiyordu. Açıkçası önemli bir lige gitti ve bu yaşta maaşını artırmak da fena değildi! Harika bir başlangıç yaptı; çok gol attı ve bir Süper Kupa kazandı. Bugün bazı sorunlar yaşıyorlar ama futbolda iniş çıkışlar olması da son derece doğal." ifadelerini kullandı.