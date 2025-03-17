Fatih Tekke'den transfere izin çıktı! Beşiktaş Trabzonspor'un golcüsü için devrede

Fatih Tekke'den Trabzonspor yönetimine Enis Destan için 'ayrılabilir' raporu geldi. Semih Kılıçsoy'u göndermeye hazırlanan Beşiktaş, potansiyeli ile dikkat çeken Enis Destan için temaslara başladı. Fatih Tekke'nin de kadro planlamasında ilk sıraya yazmayı düşünmediği 22 yaşındaki hücumcu, iki kulübün anlaşmasıyla birlikte Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Fatih Tekke ile yeni bir yapılanmaya giden Trabzonspor'da Enis Destan gözden çıkarıldı. İyi bir satış bedeliyle Enis Destan'ın ayrılmasına sıcak bakan Trabzonspor yönetimi; Fatih Tekke'nin de onayıyla kadro planlamalarına başlarken, Semih Kılıçsoy'u yüksek bir meblağ ile satmak isteyen Beşiktaş da alternatif olarak Enis'i gündemine aldı. Beşiktaş'ın transfer için nabız yokladığı süreç, uygun bir mali zeminde buluşulmasıyla birlikte hızlıca tamamlanacak.

FATİH TEKKE'DEN TRABZONSPORLU ENİS DESTAN'A ONAY ÇIKTI: BEŞİKTAŞ TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRDİ

Yeni yapılanma dönemine giren Trabzonspor ve Beşiktaş, kadro planlamalarında kritik kararlar almaya devam ediyorlar. Halihazırda Semih Kılıçsoy'u Avrupa'ya göndermeyi tasarlayan Beşiktaş yönetimi, akabinde ise Trabzonsporlu Enis Destan için yatırım yapmaya hazırlanıyor. Enis'in potansiyeline inanan siyah beyazlı yöneticiler, daha sonraki süreçte 22 yaşındaki golcünün de yüksek bir meblağ ile satılabileceğini düşünüyorlar. Ayrıca Fatih Tekke'nin de 'ayrılabilir' raporu verdiği genç hücumcu, devre arası transfer döneminde Rusya'ya gidecekti ama iki kulüp anlaşamadı.

RUSYA'DAN ENİS DESTAN İÇİN GELMİŞLERDİ

Rusya ekibi Fakel, Enis Destan için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmış ama Trabzonspor ile anlaşamamıştı.

ENİS DESTAN'IN PERFORMANS BİLGİLERİ

Trabzonspor formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Enis; 694 dakika sahada kaldı ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Genç hücumcu, daha fazla süre alabilmek adına ayrılığa olumlu yaklaşıyor.