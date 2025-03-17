Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fatih Tekke'den transfere izin çıktı! Beşiktaş Trabzonspor'un golcüsü için devrede

Fatih Tekke'den Trabzonspor yönetimine Enis Destan için 'ayrılabilir' raporu geldi. Semih Kılıçsoy'u göndermeye hazırlanan Beşiktaş, potansiyeli ile dikkat çeken Enis Destan için temaslara başladı. Fatih Tekke'nin de kadro planlamasında ilk sıraya yazmayı düşünmediği 22 yaşındaki hücumcu, iki kulübün anlaşmasıyla birlikte Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatih Tekke'den transfere izin çıktı! Beşiktaş Trabzonspor'un golcüsü için devrede
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 09:26

Fatih Tekke ile yeni bir yapılanmaya giden Trabzonspor'da Enis Destan gözden çıkarıldı. İyi bir satış bedeliyle Enis Destan'ın ayrılmasına sıcak bakan Trabzonspor yönetimi; Fatih Tekke'nin de onayıyla kadro planlamalarına başlarken, Semih Kılıçsoy'u yüksek bir meblağ ile satmak isteyen Beşiktaş da alternatif olarak Enis'i gündemine aldı. Beşiktaş'ın transfer için nabız yokladığı süreç, uygun bir mali zeminde buluşulmasıyla birlikte hızlıca tamamlanacak.

Trabzonspor'dan kötü haber! Enis Destan sakatlandı

FATİH TEKKE'DEN TRABZONSPORLU ENİS DESTAN'A ONAY ÇIKTI: BEŞİKTAŞ TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRDİ

Yeni yapılanma dönemine giren Trabzonspor ve Beşiktaş, kadro planlamalarında kritik kararlar almaya devam ediyorlar. Halihazırda Semih Kılıçsoy'u Avrupa'ya göndermeyi tasarlayan Beşiktaş yönetimi, akabinde ise Trabzonsporlu Enis Destan için yatırım yapmaya hazırlanıyor. Enis'in potansiyeline inanan siyah beyazlı yöneticiler, daha sonraki süreçte 22 yaşındaki golcünün de yüksek bir meblağ ile satılabileceğini düşünüyorlar. Ayrıca Fatih Tekke'nin de 'ayrılabilir' raporu verdiği genç hücumcu, devre arası transfer döneminde Rusya'ya gidecekti ama iki kulüp anlaşamadı.

RUSYA'DAN ENİS DESTAN İÇİN GELMİŞLERDİ

Rusya ekibi Fakel, Enis Destan için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmış ama Trabzonspor ile anlaşamamıştı.

Enis Destan - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

ENİS DESTAN'IN PERFORMANS BİLGİLERİ

Trabzonspor formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Enis; 694 dakika sahada kaldı ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Genç hücumcu, daha fazla süre alabilmek adına ayrılığa olumlu yaklaşıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ENİS DESTAN'IN BONSERVİSİ NE KADAR?
Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 4.3 milyon Eurodur.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaraylı Victor Osimhen'in tek rakibi Viktor Gyökeres! Transferde büyük tezat
Fatih Tekke'nin ilk transferi yıldız golcü! Trabzonspor'da Simon Banza'nın alternatifi Almanya'da bulundu
ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#trabzonspor
#trabzonspor
#Semih Kılıçsoy
#semine kılıçsoy
#semit kılıçsoy
#fatih tekke
#fatih tekke
#enis destan
#enis destan
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.