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Editor
 | Burak Ayaydın

Ciro Immobile'ye güle güle! İtalyan devi ile Beşiktaşlı yıldız anlaştı

Ciro Immobile için Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer olma zamanı yaklaşıyor. Uzun zamandır Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Ciro Immobile, an itibarıyla İtalyan devi Inter ile ön anlaşma sağladı.

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Ciro Immobile'ye güle güle! İtalyan devi ile Beşiktaşlı yıldız anlaştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 16:37

Ciro Immobile gelecek yaz Beşiktaş'tan ayrılacak ve Inter'e imza atacak. İtalyan basınının duyurduğu habere göre İtalyan devi Inter, Beşiktaşlı Ciro Immobile ile ön anlaşma sağladı. Ayrıca sürpriz transfer gelişmesine dair geçtiğimiz günlerde Immobile'den de açıklamalar gelmişti.

CIRO IMMOBILE BEŞİKTAŞ'TAN INTER'E TRANSFER OLUYOR

Beşiktaş'ta performans olarak beklentileri karşılayamayan Ciro Immobile, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yaptığını açıklamış ve kariyeri için büyük bir final istediğini söylemişti. Akabinde ise bugün İtalya'dan Calciomercato sürpriz gelişmeyi duyurdu ve Inter'in Immobile ile söz kestiğini açıkladı. İtalyan devi, Mehdi Taremi’nin ayrılık ihtimalinden dolayı Beşiktaşlı golcüyle yakından ilgileniyor ve transfer sürecini adım adım ilerletiyor. Ciro Immobile ile ön anlaşmaya varan Inter'in, yakın zamanda Beşiktaş ile bonservis görüşmelerine başlaması bekleniyor.

Immobile, Suudi Arabistan'dan teklif aldım deyip açıkladı: Futbolu Beşiktaş'ta mı bırakacak?

MEHMET DEMİRKOL DA CIRO IMMOBILE İÇİN NET KONUŞMUŞTU

Ciro Immobile konusuna değinen spor yorumcusu Mehmet Demirkol, performans sıkıntısının tamamen golcü oyuncunun yaklaşımıyla ilgili olduğunu ve herhangi bir kondisyon sorunundan kaynaklanmadığını ifade etmişti. Ciro Immobile'nin Türkiye'de yaşamak konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Demirkol, İtalyan golcü için 'oynamak isteseydi çok rahat başarılı olurdu' demişti.

Ciro Immobile - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

CIRO IMMOBILE VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 33 maça çıkan Immobile, 15 gol atmış ve 3 de asist yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

İTALYAN GOLCÜNÜN BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Ciro Immobile'nin 2026 yazına kadar kontratı devam ediyor.
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