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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 17:45

Çorum FK, deplasmanda 3 golle kazandı! Kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor FK'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK, Erzurum'da karşılaştı. Çorum FK, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 3-1 kazanarak ligdeki 5. galibiyetini aldı ve puanını 16'ya yükseltti. Bu sonuçla ligdeki 4. yenilgisini yaşayan Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı.

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Editor
 Yasin Aşan
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Çorum FK, deplasmanda 3 golle kazandı! Kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor FK'yi mağlup etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 17:45

'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde ile , 'da karşı karşıya geldi.

Çorum FK, deplasmanda 3 golle kazandı! Kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor FK'yi mağlup etti

Konuk ekip Çorum FK, mücadelenin 20. dakikasında öne geçti. Çorum FK'de paslaşarak kullanılan duran topun devamında ceza sahasına doğru yapılan ortayı Erzurumspor FK savunması karşıladı. Orta yuvarlağın önüne doğru açılan topu Cengiz Ünder kale alanı sol çaprazına doğru tekrar ortaladı. O bölgede kendini boşa çıkaran Çağlar Söyüncü, sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Çorum FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Çorum FK, deplasmanda 3 golle kazandı! Kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor FK'yi mağlup etti

Çorum FK, 71. dakikada farkı 2'ye yükseltti. Çorum FK atağında sol kanada gönderilen pasta araya giren Gerxhaliu, meşin yuvarlağı kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a aktardı. Ertuğrul'un bekletmeden uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Ramirez, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 2-0'a geldi.

Erzurumspor FK, mücadelenin 74. dakikasında farkı 1'e indirdi. Rakip kalede baskısını artıran ev sahibi takımda Kerk'in savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Diabate, ceza sahasının çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.

79. dakikada Çorum FK bir gol daha bularak farkı yeniden 2'ye yükseltti. Ramadani'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Orhan Ovacıklı'nın müdahalesinde topun eline çarptığı gerekçesiyle konuk ekip penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ramirez, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Arca Çorum FK, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti.

Çorum FK, deplasmanda 3 golle kazandı! Kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor FK'yi mağlup etti

Arca Çorum FK, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti. Erzurumspor FK ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 14 puanda kaldı.

Arca Çorum FK, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Erzurumspor FK ise ligin 11. haftasında aynı gün deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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ETİKETLER
#Erzurum
#Çağlar Söyüncü
#Futbol
#trendyol süper lig
#Erzurumspor Fk
#Arca Çorum Fk
#Spor
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