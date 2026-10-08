Trendyol Süper Lig'de gözler 7. haftada oynanacak maçlara çevrilmiş durumda. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Gaziantep FK ile Arca Çorum FK, pazar günü Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.

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HABERİN ÖZETİ Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan açıklama! "Tam takım olamadığımızı düşünüyorum" Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Arca Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz, takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, Çorum FK'nin projeleri ile kendi hayallerinin örtüştüğünü ve uzun vadeli bir yola çıktıklarını belirtti. Takımda iyi oyuncular olduğunu ancak henüz tam takım olamadıklarını ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Burak Yılmaz, eski takımı Gaziantep FK ile oynayacakları maçta galip gelmek için her şeyi yapacaklarını söyledi. Yılmaz, taraftarları mutlu etmek istediklerini ve sahada mücadele eden bir takım olacağını dile getirdi.

Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Burak Yılmaz, takımının Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, Çorum FK'nın projeleri ile kendi hayallerinin örtüştüğünü ve uzun vadeli bir yola çıktıklarını ifade etti.

Takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Çorum FK çok değerli bir kulüp olma yönünde ilerliyor. Hedefleri, projeleri var. Bizim hedeflerimizle, bizim hayallerimizle örtüştüğü için bizler de buraya gelmeyi kendi kariyerimiz açısından çok doğru olduğunu düşündük. Ayrıca Çorum FK'nın da bu hayalleri, bizle koşmak istemesi bizi çok mutlu etti. İyi bir takımımız var. İyi bir takımdan ziyade iyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Önceki teknik direktörümüz Uğur kardeşimize çok teşekkür ediyoruz, bize değerli bir ekip bıraktı. Biz de kendi tarzımızla, kendi oyun felsefemizi, oyun anlayışımızı inşallah yansıtıp hep beraber iyi yerlere gelmek istiyoruz. Benim hayatım, benim oyunculuk anlayışım ve teknik direktörlük anlayışım hep bir 'challenge'la geçti. Hepinizin de bildiği gibi Kayseri, Kasımpaşa, Antep kümede kalma, kümede bırakma, zor pozisyonda alıp kümede bırakmayla geçti. Ben bu challenge işleri seviyorum. Ama şu an önümüzdeki proje daha farklı bir proje. Uzun vadeli bir proje. Hepinizin de bildiği gibi 3 senelik imzaladım. O yüzden bir galibiyetle her şeyi başarmadığımız, bir mağlubiyetle hiçbir şeyi kaybetmediğimiz bir sezon olacağını düşünüyorum. O yüzden hedeflerimiz, hayallerimiz aynı doğrultuda. Cengiz ve Çağlar beraber milli takımda en az 20-25 maç oynadığım kardeşlerim. Ama ben bir hocayım. Sahada babamı tanımam. Bunu biliyorsunuz. İyiyse oynayacak kötüyse bekleyecekler. Onlara ilk geldiğimde söylediğim şey buydu. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için herhangi bir konuda sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Çok değerli iki oyuncunun burada olmaları bizim için çok mutluluk. Çok değerli, çok önemli oyuncularım var. Türk'ü, yabancısı, genciyle biz hep beraber bir takım olma yolunda, bir aile olma yolunda gidersek başarının geleceğine inanıyorum. Çünkü değerli bir kadromuz var" açıklamasında bulundu.

"GALİP GELMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Çorum FK'da ilk maçını eski çalıştığı takıma karşı oynamasının güzel bir duygu olduğunu belirten Burak Yılmaz, "Ekmeğini yedik. Çok değerli günler geçirdik. Beraber savaştık. Orada çok değerli bir aile olduk. Çok sevdiğim insanlar var ama ben bugün buradayım. Galip gelmek için her şeyi yapacağız. Bugün yeni ailem burası. O yüzden gidip kazanmak istiyoruz. Tabii ki sarılacağız, tabii ki öpüşeceğiz, eski günleri yad edeceğiz ama kazanmak için her şeyi yapacağız. Nasıl bir oyun anlayışına gelirsek biz her oyunu oynayabilecek kapasitedeyiz. Hem geçiş oyununu oynayabilecek hem set oyununu oynayabilecek bir takımız. Benim tarzım daha çok set oyunundan yana ama tamamen analize göre konsantre olduğum için şu an için nasıl bir oyun oynayacağımı söylemeyeyim. Onu Gaziantep maçından sonra hep beraber konuşalım diye düşünüyorum" diye konuştu.

Taraftarları mutlu etmek istediklerini belirten Yılmaz, "Ben bugün buradayım. Tesislerde kalıyoruz. Harika bir tesisimiz var. Tek amacımız sizleri, taraftarımızı mutlu etmek. Sahada kesinlikle mücadele eden bir takım olacak. Kazanırız, kaybederiz bilmiyorum ama Allah izin verirse maçtan sonra hepimizin vicdanı rahat, elimizden geleni yaptığımıza inandığımız güzel günler olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.