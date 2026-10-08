Real Madrid'de Arda Güler ödülünü aldı! "Kendimi çok önemli hissediyorum"

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, eflatun-beyazlılarda eylül ayının futbolcusu seçilmişti.

Liglere verilen milli aranın ardından takımına katılan Arda Güler, ödülünü aldı. Arda, ödülle ilgili kulübün internet sitesine de açıklamalarda bulundu.

Arda Güler açıklamasında, "Kendimi çok önemli hissediyorum. Bu ödül için çok mutlu ve gururluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu yıl kupalar kazanabiliriz ve ben de buna katkıda bulunabilirim. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arda bu sezon Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de 5'i ilk 11'de olmak üzere 7 maçta forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı.