Cristiano Ronaldo dev yatırımla İspanya kulübüne ortak oldu: Yüzde 25 hisse satın aldı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerine devam eden ve bin gol hedefine ulaşmak isteyen dünya yıldızı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanyol bir kulübe yatırım yaptı.

ALMERIA'NIN YÜZDE 25'İNİ SATIN ALDI

Brunswick Group'un açıklamasında, Ronaldo'nun CR7 Sports Investments iştiraki aracılığıyla Almeria Kulübünün yüzde 25'lik hissesini satın aldığı belirtildi.

Ronaldo, hisse satın alımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbola, sahanın ötesinde katkıda bulunmak uzun zamandır hayalimdi. Almeria, güçlü temellere ve açık bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü." ifadelerini kullandı.

ALMERIA BAŞKANINDAN RONALDO AÇIKLAMASI

Yaklaşık 6 yıldır Suudi Arabistanlı kulüp sahipleri tarafından yönetilen Almeria'nın başkanı Mohamed Al-Khereiji ise "Cristiano'nun yatırım yapmak için kulübümüzü seçmesinden çok memnunuz. İspanyol liglerini çok iyi tanıyor ve hem takım hem de akademi açısından burada inşa ettiğimiz şeyin potansiyelini anlıyor." diye konuştu.

Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giyen 41 yaşındaki Ronaldo, 2023'te Al Nassr'a transfer olmuştu.

Son olarak 2023-2024 sezonunda LaLiga'da yer alan Almeria, 27 haftası geride kalan ikinci ligde üçüncü sırada bulunuyor.