 Murat Makas

Cristiano Ronaldo dev yatırımla İspanya kulübüne ortak oldu: Yüzde 25 hisse satın aldı

Dünya yıldızı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanyol bir kulübe ortak oldu. Ronaldo kulübün yüzde 25'ini satın aldı. Al Nassr futbolcusu yaptığı hamle için uzun süredir hayalinin olduğunu söyledi.

Cristiano Ronaldo dev yatırımla İspanya kulübüne ortak oldu: Yüzde 25 hisse satın aldı
26.02.2026
26.02.2026
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerine devam eden ve bin gol hedefine ulaşmak isteyen dünya yıldızı Portekizli futbolcu , İspanyol bir kulübe yatırım yaptı.

Cristiano Ronaldo dev yatırımla İspanya kulübüne ortak oldu: Yüzde 25 hisse satın aldı

Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo, CR7 Sports Investments iştiraki aracılığıyla İspanyol kulübü Almeria'nın yüzde 25 hissesini satın alarak futbola saha dışında da katkıda bulunma hayalini gerçekleştirdi.
Cristiano Ronaldo, İspanyol kulübü Almeria'ya yatırım yaptı.
CR7 Sports Investments aracılığıyla kulübün yüzde 25 hissesini satın aldı.
Ronaldo, bu yatırımı futbola saha dışında katkıda bulunma ve Almeria'nın büyüme potansiyelini değerlendirme amacıyla yaptığını belirtti.
Almeria, İspanya ikinci liginde (LaLiga 2) üçüncü sırada yer alıyor.
Cristiano Ronaldo dev yatırımla İspanya kulübüne ortak oldu: Yüzde 25 hisse satın aldı

ALMERIA'NIN YÜZDE 25'İNİ SATIN ALDI

Brunswick Group'un açıklamasında, Ronaldo'nun CR7 Sports Investments iştiraki aracılığıyla Almeria Kulübünün yüzde 25'lik hissesini satın aldığı belirtildi.

Ronaldo, hisse satın alımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbola, sahanın ötesinde katkıda bulunmak uzun zamandır hayalimdi. Almeria, güçlü temellere ve açık bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo dev yatırımla İspanya kulübüne ortak oldu: Yüzde 25 hisse satın aldı

ALMERIA BAŞKANINDAN RONALDO AÇIKLAMASI

Yaklaşık 6 yıldır Suudi Arabistanlı kulüp sahipleri tarafından yönetilen Almeria'nın başkanı Mohamed Al-Khereiji ise "Cristiano'nun yatırım yapmak için kulübümüzü seçmesinden çok memnunuz. İspanyol liglerini çok iyi tanıyor ve hem takım hem de akademi açısından burada inşa ettiğimiz şeyin potansiyelini anlıyor." diye konuştu.

Cristiano Ronaldo dev yatırımla İspanya kulübüne ortak oldu: Yüzde 25 hisse satın aldı

Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giyen 41 yaşındaki Ronaldo, 2023'te Al Nassr'a transfer olmuştu.

Son olarak 2023-2024 sezonunda LaLiga'da yer alan Almeria, 27 haftası geride kalan ikinci ligde üçüncü sırada bulunuyor.

