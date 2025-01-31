Cristiano Ronaldo efsaneleştiği Real Madrid'e göz kırptı: Köklerine dönmek istiyor

31 Ocak 2025 09:37 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 09:50

Cristiano Ronaldo en güzel dönemlerini Real Madrid'de geçirdiğini söyledi. Al-Nassr forması giyen Portekizli yıldız yeni planlarıyla ilgili konuştu. Ronaldo, bir gün yuvaya dönebileceğinin sinyalini verdi.

Cristiano Ronaldo, tarihte en çok gol atanlar listesine damga vururken gelecek planlarıyla ilgili konuştu. Al-Nassr forması giyen dünyaca ünlü yıldız efsaneleştiği Real Madrid kulübüne açık kapı bıraktı.

KÖKLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

Juventus'a gidişinden yedi yıl sonra Ronaldo, kariyerinin dokuz başarılı yılını geçirdiği köklerine geri dönme isteğini dile getirdi. Real Madrid, Zinedine Zidane, Sergio Ramos, Raul ve Iker Casillas'ın yanı sıra Cristiano Ronaldo gibi etkileyici efsaneleri kadrosunda bulundurmuştu.

Estadio Santiago Bernabéu'daki dokuz sezonu boyunca Portekizli yıldız, kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki zaferlerine katkıda bulunarak 2014, 2016, 2017 ve 2018'de şampiyonluklar kazandı. Olağanüstü performansıyla sık sık Lionel Messi ile karşılaştırılıyor.

REAL MADRİD'E YEŞİL IŞIK

Ronaldo’nun Al-Nassr'daki sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Portekizli yıldız, kariyerinin en iyi dönemini İspanya'nın başkentinde geçirdiğini ve potansiyel olarak kulübe geri dönebileceğini söyledi. Ronaldo verdiği bir röportajda, "Bernabeu'ya dönüş mü? Belki kariyerimi bitirdikten sonra bir şeyler olabilir'' dedi.