Cristiano Ronaldo ezan okunduğu sırada şaşırttı! ''Müslüman olmak istiyor''

03 Aralık 2024 13:24 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:05

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ile ilgili bir iddia çok konuşuluyor. Dünyaca ünlü yıldız Ronaldo'nun Müslüman olmak istediği öne sürülüyor. İşte detaylar...

Dünya yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo​ ile ilgili dikkat çeken iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistanlı kaleci Waleed Abdullah, 2017-2024 yılları arasında Al-Nassr​'da oynadığı döneme dair Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki kaleci Al-Nassr'da oynarken antrenmanın namaz vakitlerine denk gelmesi halinde Ronaldo'nun idmanı durdurup teknik direktörle konuştuğunu söyledi.

"RONALDO NAMAZA GİTMEMİZİ İSTİYORDU"

Arabistan basınına konuşan Waleed Abdullah açıklamasında "Eğer antrenman yapıyorsak ve ezan okunursa, Cristiano Ronaldo hemen teknik direktörün yanına giderdi. Ronaldo, ezanı duyunca teknik direktörle görüşüp antrenmanı durdurmasını ve namaza gitmemizi istiyordu" dedi.

NAMAZ KILMAYANI UYARIYOR

Waleed ayrıca, namaz zamanı oyuncular namaz kılarken kılmayan birini görünce Ronaldo'nun "Sen neden namaz kılmıyorsun? Git onlarla birlikte namaz kıl" dediğini belirtti.

"RONALDO MÜSLÜMAN OLMAK İSTİYOR"

Tecrübeli kaleci, Ronaldo'yla birlikte oynadıkları dönem kendisiyle İslam​ hakkında da konuştuğunu ve Portekizli yıldızın konuyla çok ilgilendiğini de söyledi. "Ronaldo Müslüman olmak istiyor" diyen Waleed şöyle konuştu:

"Arabistan'a ilk geldiğinde kültüre aşina değildi. Onunla İslam hakkında konuşurduk ve o da konuyla çok ilgiliydi. Bir keresinde gol attıktan sonra sahada secdeye vardı ve bütün oyuncular hep bir ağızdan "Allahu ekber" diye bağırmıştı. Müslüman olsa da olmasa da Ronaldo, kendisini adayan ve disiplinli birisi. Üst seviye bir oyuncu ve bu sayede bu noktaya ulaşabildi. Ronaldo da oğlu da çok alçak gönüllü."

Ronaldo, 2023'te Al-Nassr ile Al-Shabab arasında oynanan maçta gol sevinci sırasında secdeye gitmişti.