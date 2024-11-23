Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo ile olan planını açıkladı! 'Özel jetine atlayıp gelebilir'

23 Kasım 2024 22:17 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 22:21

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, vatandaşı ve Real Madrid'ten eski öğrencisi olan Cristiano Ronaldo hakkında görüşünü ifade etti. Suudi Arabistan takımı Al-Nassr forması giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun adı, son günlerde sarı-lacivertli kulüple anılmaya başlandı. Mourinho, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada Ronaldo ile ilgili konuştu.