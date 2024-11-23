Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo ile olan planını açıkladı! 'Özel jetine atlayıp gelebilir'
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, vatandaşı ve Real Madrid'ten eski öğrencisi olan Cristiano Ronaldo hakkında görüşünü ifade etti. Suudi Arabistan takımı Al-Nassr forması giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun adı, son günlerde sarı-lacivertli kulüple anılmaya başlandı. Mourinho, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada Ronaldo ile ilgili konuştu.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında takımının deplasmanda Kayserispor'u 6-2'lik skorla galip geldiği maçın hemen ardından yaptığı basın toplantısında eksi öğrencisi Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.
"ÖZEL JETİYLE GELEBİLİR"
Cristiano Ronaldo hakkında gelen soruya açıklama yapan Jose Mourinho, "Ronaldo, belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü; İstanbul, Arabistan ve Portekiz'in neredeyse tam ortasında kalıyor. Özel jetine atlayıp, eski arkadaşı Jose'yi görmeye gelebilir." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe yönetimi son günlerde Arabistan takımı Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Portekizli süperstar hakkında temaslara başlarken, Jose Mourinho eski öğrencisini bizzat telefonla arayıp durumunu sorduğu öğrenildi.
Jose Mourinho, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo'ya şu soruyu yöneltti:
"Orada mutlu musun? Ayrılırsan Fenerbahçe'ye katılmak ister misin?"
AL NASSR KARNESİ
Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen Portekizli golcü Cristiano Ronaldo 85 maçta forma giyerken 74 gol kaydetti. Attığı gollerin yanı sıra 18 asist yaptı.