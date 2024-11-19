Cristiano Ronaldo için Mourinho devrede! Fenerbahçe tüm şartları zorluyor

19 Kasım 2024 17:14 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:31

Dünyaca ünlü süper star Cristiano Ronaldo’nun Türkiye’ye geleceği ve Jose Mourinho ile yeniden birlikte çalışacağı iddia edildi. Sezon sonunda Al Nassr ile sözleşmesi bitecek olan Ronaldo’nun, Fenerbahçe'ye gelmesi için tüm şartlar masaya yatırıldığı ve imkanların zorlanacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe​ yönetimi bomba bir transfere hazırlık yapıyor. Yönetimin dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo​'yu Türkiye​'ye getirmek için tüm şartları zorlayacağı ve imkanları seferber edecekleri iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan transfer haberi için yüz binlerce paylaşım yapıldı. Özellikle Galatasaray​'ın başarılı forvet oyuncusu Osimhen'i kadrosuna katmasıyla hücum hattında bariz bir fark oluşturmasından dolayı, Fenerbahçe'nin de bu düzeyde bir transfer gerçekleştirmesi bekleniyor.

JOSE MOURİNHO​ DA DEVREDE!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelmesi için, geçmişte Real Madrid takımında birlikte çalıştığı hocası Mourinho'nun da devreye girdiği iddialar arasında.

Portekizli çalıştırıcı ile 3 yıl beraber çalışan Ronaldo sayısız başarılara imza attı.

FUTBOLU AVRUPA'DA BIRAKMAK İSTİYOR!

Rekorlar kırarak sürdürdüğü kariyerine 2022 yılında sürpriz bir karar alarak Suudi Arabistan'da devam etme kararı alan Cristiano; Bu ülkeye ve futbola farklı vizyon kazandırmak istiyorum demişti.

Al Nassr takımında da başarılı sezonlar geçiren Ronaldo, futbol hayatını Avrupa'da noktalamak istiyor. 40 yaşında olmasına rağmen halen çok iyi bir performans gösteren Ronaldo için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.

Jose Mourinho'nun da bu transfere sıcak baktığı ve elinden geleni yapacağı konuşulurken, Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda gideceği takıma karar vereceği öğrenildi.