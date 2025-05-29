Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cristiano Ronaldo için sürpriz takımı duyurdular! 'Yeni adresi olabilir'

Beşiktaş ile ismi anılan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Portekizli yıldızın kupaya katılacak bir takımla görüştüğü belirtiliyor. Portekiz basını Ronaldo için en güçlü adayı açıkladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cristiano Ronaldo için sürpriz takımı duyurdular! 'Yeni adresi olabilir'
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 09:30

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transferiyle dünya gündemine oturan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo buradaki macerasını sonlandırdı. Cristiano Ronaldo, 1000 gol hedefine ulaşmak için 64 gol atacağı bir takım arayaşına girdi. Dünyaca ünlü yıldızın ismi bir anda Beşiktaş ile anıldı ancak Beşiktaş Ronaldo’nun transfer iddialarını yalanladı.

Cristiano Ronaldo için sürpriz takımı duyurdular! 'Yeni adresi olabilir'

RONALDO, MESSİ İLE KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR

Portekiz basınından A Bola, ‘’14 Haziran'da başlayacak ve bir ay sürecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne alacak takımlardan biri olan Al Hilal, dikkat çeken bir transferin yeni adresi olabilir’’ dedi. Bu tercihin arkasındaki en büyük neden ise, yıldız oyuncunun Lionel Messi ile bir kez daha uluslararası bir arenada karşı karşıya gelme isteği. ABD'de düzenlenecek turnuvada Messi'nin takımı Inter Miami de yer alacak.

Cristiano Ronaldo için sürpriz takımı duyurdular! 'Yeni adresi olabilir'

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun yaptığı açıklamada, “Ronaldo, Kulüpler Dünya Kupası’nda yer alabilir. Bazı kulüplerle görüşmeler var” sözleri dikkat çekmişti.

Cristiano Ronaldo için sürpriz takımı duyurdular! 'Yeni adresi olabilir'

RONALDO İÇİN LALIGA İDDİALARI

Real Madrid efsanesinin La Liga'ya geri döneceği iddiaları da ortaya atıldı. Goal.com’da yer alan detaylarda Chelsea, Botafogo ve Flamengo'nun deneyimli forvet için kısa vadeli bir anlaşma düşündüğü öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo için sürpriz takımı duyurdular! 'Yeni adresi olabilir'

Ronaldo’nun eski Real Madrid'den takım arkadaşı Sergio Ramos Meksika takımı Monterrey’de forma giyiyor. Bu dostluğun, yıldız oyuncuyu Meksika’ya çekebileceği konuşuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ronaldo hangi takıma gidecek? Beşiktaş söylentileri sonrası yeni bir iddia daha ortaya atıldı
Cristiano Ronaldo resmen ayrıldı: Al Nassr dönemi sona erdi!

Sıkça Sorulan Sorular

Cristiano Ronaldo'nun kaç golü var?
Cristiano Ronaldo, attığı gollerle birlikte kariyerinin 931. golüne ulaştı. Futbol hayatına devam etmeyi düşünen Ronaldo'nun 1000. golüne ulaşması için 69 golü kaldı.
ETİKETLER
#beşiktaş
#cristiano ronaldo
#real madrid
#Messi
#la liga
#sergio ramos
#al nassr
#al-hilal
#Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.