Cristiano Ronaldo için sürpriz takımı duyurdular! 'Yeni adresi olabilir'

Beşiktaş ile ismi anılan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Portekizli yıldızın kupaya katılacak bir takımla görüştüğü belirtiliyor. Portekiz basını Ronaldo için en güçlü adayı açıkladı. İşte detaylar...

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transferiyle dünya gündemine oturan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo buradaki macerasını sonlandırdı. Cristiano Ronaldo, 1000 gol hedefine ulaşmak için 64 gol atacağı bir takım arayaşına girdi. Dünyaca ünlü yıldızın ismi bir anda Beşiktaş ile anıldı ancak Beşiktaş Ronaldo’nun transfer iddialarını yalanladı.

RONALDO, MESSİ İLE KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR

Portekiz basınından A Bola, ‘’14 Haziran'da başlayacak ve bir ay sürecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne alacak takımlardan biri olan Al Hilal, dikkat çeken bir transferin yeni adresi olabilir’’ dedi. Bu tercihin arkasındaki en büyük neden ise, yıldız oyuncunun Lionel Messi ile bir kez daha uluslararası bir arenada karşı karşıya gelme isteği. ABD'de düzenlenecek turnuvada Messi'nin takımı Inter Miami de yer alacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun yaptığı açıklamada, “Ronaldo, Kulüpler Dünya Kupası’nda yer alabilir. Bazı kulüplerle görüşmeler var” sözleri dikkat çekmişti.

RONALDO İÇİN LALIGA İDDİALARI

Real Madrid efsanesinin La Liga'ya geri döneceği iddiaları da ortaya atıldı. Goal.com’da yer alan detaylarda Chelsea, Botafogo ve Flamengo'nun deneyimli forvet için kısa vadeli bir anlaşma düşündüğü öne sürüldü.

Ronaldo’nun eski Real Madrid'den takım arkadaşı Sergio Ramos Meksika takımı Monterrey’de forma giyiyor. Bu dostluğun, yıldız oyuncuyu Meksika’ya çekebileceği konuşuluyor.

