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 | Burak Ayaydın

Cristiano Ronaldo İspanya'ya başkan olarak dönüyor!

Cristiano Ronaldo kariyerinin sonraki adımlarını planlamaya başladı. Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan ayrıldıktan sonra İspanya ekibi Valencia'nın başkanı olmaya hazırlanıyor.

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Cristiano Ronaldo İspanya'ya başkan olarak dönüyor!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 12:40

İspanyol basınının haberlerine göre Cristiano Ronaldo, kötü günler geçiren Valencia'nın çoğunluk hissesini satın almak için çalışmalara başladı. Futbolculuk kariyerinin sonrası için planlamalar yapan dünya yıldızı, bambaşka bir deneyim sürecine hazırlanıyor.

CRISTIANO RONALDO YENİDEN İSPANYA'YA DÖNÜYOR

Valencia'nın sahibi Peter Lim ile yakın iş ilişkileri bulunan Ronaldo'nun, kısa sürede anlaşmayı tamamlaması ve resmi süreci başlatması bekleniyor. Halihazırda zor zamanlardan geçen Valencia yönetimi, sezon sonuna kadar hisse sürecini netleştirmek istiyor. İspanyol ekibi, lig tablosunda da küme düşme hattında yer alıyor. Son olarak da anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Cristiano Ronaldo'nun, kulübün yeni başkanı olması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

CRISTIANO RONALDO'NUN AL NASSR İLE OLAN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
40 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, önümüzdeki yaz sona erecek.

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#Spor
#cristiano ronaldo
#ispanya
#Valencia
#la liga
#al nassr
#Spor
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