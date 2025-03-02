Cristiano Ronaldo İspanya'ya başkan olarak dönüyor!

İspanyol basınının haberlerine göre Cristiano Ronaldo, kötü günler geçiren Valencia'nın çoğunluk hissesini satın almak için çalışmalara başladı. Futbolculuk kariyerinin sonrası için planlamalar yapan dünya yıldızı, bambaşka bir deneyim sürecine hazırlanıyor.

CRISTIANO RONALDO YENİDEN İSPANYA'YA DÖNÜYOR

Valencia'nın sahibi Peter Lim ile yakın iş ilişkileri bulunan Ronaldo'nun, kısa sürede anlaşmayı tamamlaması ve resmi süreci başlatması bekleniyor. Halihazırda zor zamanlardan geçen Valencia yönetimi, sezon sonuna kadar hisse sürecini netleştirmek istiyor. İspanyol ekibi, lig tablosunda da küme düşme hattında yer alıyor. Son olarak da anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Cristiano Ronaldo'nun, kulübün yeni başkanı olması bekleniyor.