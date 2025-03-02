Real Madrid'e büyük darbe! Yeni lider Atletico Madrid

İspanya La Liga'da Real Madrid'in mağlup olduğu haftada galip gelen Atletico Madrid, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Barcelona ise bugün oynayacağı maçı kazanması halinde tekrar zirveye geri dönecek, işte detaylar.

İspanya La Liga'nın 26. haftasında kendi sahasında Athletic ile oynayan Atletico Madrid, 66. dakikada Julian Alvarez'in attığı golle zorlu maçı 1-0 kazandı ve puanını 56 yaparak liderliğe yükseldi.

REAL MADRID KAYBETTİ

İspanya'da şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Real Madrid, Real Betis deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü ve 54 puanda kaldı. Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Brahim Diaz ile öne geçen Real Madrid, 34. dakikada ise Johnny'nin golüne engel olamadı. Karşılıklı gollere sahne olan ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi Real Betis'e galibiyeti 54. dakikada penaltıdan Isco getirdi.

ARDA GÜLER OYUNA SONRADAN GİRDİ

Milli futbolcumuz Arda Güler, maçın 59. dakikasında Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

BARCELONA BUGÜN OYNAYACAK

54 puanı ve 1 maç eksiğiyle lig tablosunda ikinci sırada yer alan Barcelona, bugün saat 18.15 itibarıyla Real Sociedad ile oynayacak ve kazanması halinde yeniden lig liderliğine yükselecek.