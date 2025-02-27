Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Bitti bu iş! Arda Güler transferini resmen duyurdular

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için Bayern Münih devrede. Fenerbahçe'den Real Madrid'e gittikten sonra istediği forma sürelerini bulamayan Arda Güler, Bayern Münih ihtimaline olumu yaklaşıyor, işte 50 milyon Euroluk transfer sürecinin tüm detayları.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bitti bu iş! Arda Güler transferini resmen duyurdular
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 10:36

Fenerbahçe'de dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, akabinde ise sansasyonel bir transferle Real Madrid'e katılmıştı. Fenerbahçe sonrasında Real Madrid'de düzenli forma giyemeyen Arda Güler, an itibarıyla Bayern Münih'in transfer listesinde başı çekiyor. Alman devi Bayern Münih, genç yetenek için gözü kararttı ve kesenin ağzını açtı.

FENERBAHÇE'DEN REAL MADRID'E TRANSFER OLAN ARDA GÜLER İÇİN BAYERN MUNIH ZAMANI

Fenerbahçe'deki oyun stiliyle tüm dünyanın dikkatini çeken ve Real Madrid ile Barcelona'dan resmi transfer teklifi alan Arda güler, tercihini Madrid ekibinden yana kullanmış ve futbolun zirvesinde yer almaya başlamıştı. Sonraki süreçte ise Real Madrid'de ilk 11'de yer bulmakta zorlanan Arda Güler, Ancelotti ile olan iletişim şeklinde beden diliyle farklı mesajlar vermişti. Gelinen noktada ise Paris Saint-Germain'den sonra Bayern Münih de resmen devreye girdi. İspanyol basınının duyurduğu gelişmeye göre 50 milyon Euro bedelle Arda Güler transferini bitirmek için temaslara başlayan Bayern Münih, tüm sistemi milli oyuncunun üzerine kuracak ve uzun vadeli bir yatırım yapmış olacak.

Real Madrid'de süre alamayan Arda Güler'in yeni takımını duyurdular: Bonservisi bile belli oldu - 26.02.2025, Sputnik Türkiye

REAL MADRID AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İspanyol devinin Arda Güler sürecinden memnun olmadığı bilinirken, iyi bir bedelle satışa onay vermesi bekleniyor. Ancelotti'nin sık sık sırasını beklemesi gerektiğini söylediği Arda Güler, Madrid ekibi tarafından gözden çıkarılabilir durumda! Yetenekli futbolcu açısından ise oynayabileceği bir kulübe gitmek çok önemli ve Bayern Münih gibi bir ekip bu anlamda Arda'nın çok ilgisini çekiyor.

BAYERN MUNIH'TE BÜYÜK İHTİYAÇ

Michael Olise ve Kingsley Coman gibi kanatlarla oynayan Alman devi, oyun kurucusu Jamal Musialayı rahatlatacak ve oyunu yönlendirecek bir beyne ihtiyaç duyuyor. Arda Güler hamlesi ile hem Musiala'nın hem de kanatların daha işlevsel bir hal alması bekleniyor, zira bu sezon özelinde atakların gelişim sürecindeki sorunlar büyük soru işaretlerine sebep olmuş durumda.

Arda Güler ilk maçta Real Madrid taraftarını mest etti! "Olağanüstü oyun görüşü" - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Arda Güler, 1051 dakika sahada kaldı ve 3 gol ile 5 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER, REAL MADRID'E NE ZAMAN TRANSFER OLMUŞTU?
Yetenekli futbolcu, 2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Serdar Adalı resmen devrede! Kerem Aktürkoğlu transferi bitiriyor
Kenan Yıldız transferi gerçekleşiyor! 80 milyon Euroluk anlaşma resmen duyuruldu
ETİKETLER
#real madrid
#arda güler
#Fenerbahçe Derbisi
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.