Bitti bu iş! Arda Güler transferini resmen duyurdular

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için Bayern Münih devrede. Fenerbahçe'den Real Madrid'e gittikten sonra istediği forma sürelerini bulamayan Arda Güler, Bayern Münih ihtimaline olumu yaklaşıyor, işte 50 milyon Euroluk transfer sürecinin tüm detayları.

Fenerbahçe'de dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, akabinde ise sansasyonel bir transferle Real Madrid'e katılmıştı. Fenerbahçe sonrasında Real Madrid'de düzenli forma giyemeyen Arda Güler, an itibarıyla Bayern Münih'in transfer listesinde başı çekiyor. Alman devi Bayern Münih, genç yetenek için gözü kararttı ve kesenin ağzını açtı.

FENERBAHÇE'DEN REAL MADRID'E TRANSFER OLAN ARDA GÜLER İÇİN BAYERN MUNIH ZAMANI

Fenerbahçe'deki oyun stiliyle tüm dünyanın dikkatini çeken ve Real Madrid ile Barcelona'dan resmi transfer teklifi alan Arda güler, tercihini Madrid ekibinden yana kullanmış ve futbolun zirvesinde yer almaya başlamıştı. Sonraki süreçte ise Real Madrid'de ilk 11'de yer bulmakta zorlanan Arda Güler, Ancelotti ile olan iletişim şeklinde beden diliyle farklı mesajlar vermişti. Gelinen noktada ise Paris Saint-Germain'den sonra Bayern Münih de resmen devreye girdi. İspanyol basınının duyurduğu gelişmeye göre 50 milyon Euro bedelle Arda Güler transferini bitirmek için temaslara başlayan Bayern Münih, tüm sistemi milli oyuncunun üzerine kuracak ve uzun vadeli bir yatırım yapmış olacak.

REAL MADRID AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İspanyol devinin Arda Güler sürecinden memnun olmadığı bilinirken, iyi bir bedelle satışa onay vermesi bekleniyor. Ancelotti'nin sık sık sırasını beklemesi gerektiğini söylediği Arda Güler, Madrid ekibi tarafından gözden çıkarılabilir durumda! Yetenekli futbolcu açısından ise oynayabileceği bir kulübe gitmek çok önemli ve Bayern Münih gibi bir ekip bu anlamda Arda'nın çok ilgisini çekiyor.

BAYERN MUNIH'TE BÜYÜK İHTİYAÇ

Michael Olise ve Kingsley Coman gibi kanatlarla oynayan Alman devi, oyun kurucusu Jamal Musialayı rahatlatacak ve oyunu yönlendirecek bir beyne ihtiyaç duyuyor. Arda Güler hamlesi ile hem Musiala'nın hem de kanatların daha işlevsel bir hal alması bekleniyor, zira bu sezon özelinde atakların gelişim sürecindeki sorunlar büyük soru işaretlerine sebep olmuş durumda.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Arda Güler, 1051 dakika sahada kaldı ve 3 gol ile 5 asistlik katkı sağladı.