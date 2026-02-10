Cristiano Ronaldo kararını verdi! Suudi Arabistan liginde sıcak gelişme

Suudi Arabistan Fonu'nun Al Nassr'a yeteri kadar destek vermediğini iddia eden Cristiano Ronaldo kararını verdi. Maçlara çıkmayan dünyaca ünlü yıldızın talepleri karşılandı.

RONALDO MAÇLARA VE ANTRENMANLARA ÇIKMADI

ESPN Brasil'in kaynaklarına göre, Cristiano RonaldoAl Nassr maçlarına yönelik boykotunu sona erdirmeye karar verdi. Suudi Yatırım Fonu ile sorun yaşayan Cristiano Ronaldo antrenmanlara çıkmıyordu.

BENZEMA TEPKİSİ

Portekiz kaptanı 14 Şubat'ta El Fateh'e karşı oynanacak maçta sahalara döneceğini söyledi. Ronaldo, kulübünün rakibi ve aynı zamanda PIF'in %75 hissesine sahip olduğu Al Hilal'in, Ocak transfer döneminde eski Real Madrid takım arkadaşı Karim Benzema'yı Al Ittihad'dan transfer etmesine tepki göstermişti.

Haberlere göre Ronaldo, Pakistan Yatırım Fonu (PIF) tarafından temel taleplerinin karşılanmasının ardından sahalara dönmeyi kabul etti.

Ronaldo, bu sezon Al Nassr'da 22 maçta forma giydi ve 18 gol atıp 3 asist yaptı. Sarı mavili ekip 49 puanla lider Al Hilal'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.