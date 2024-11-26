Cristiano Ronaldo'dan Jose Mourinho hamlesi! Ünlü teknik adamın sözlerini beğendi

26 Kasım 2024 22:20 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 22:24

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo için girişimlere başladığı iddia edildi. Eski öğrencisi hakkında konuşan Mourinho, "Ronaldo, belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü; İstanbul, Arabistan ve Portekiz'in neredeyse tam ortasında kalıyor." demişti. Bu sözlerin ardından Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken bir adım geldi.