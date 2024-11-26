Cristiano Ronaldo'dan Jose Mourinho hamlesi! Ünlü teknik adamın sözlerini beğendi
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo için girişimlere başladığı iddia edildi. Eski öğrencisi hakkında konuşan Mourinho, "Ronaldo, belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü; İstanbul, Arabistan ve Portekiz'in neredeyse tam ortasında kalıyor." demişti. Bu sözlerin ardından Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken bir adım geldi.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan açıklamalar geldi. Kayserispor'u 6-2'lik skorla deplasmanda mağlup eden Mourinho, iddiaların ardından açıklamalarda bulundu.
MOURİNHO'DAN RONALDO AÇIKLAMASI: BELKİ BİR GÜN…
Eski öğrencisi için "Ronaldo, belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü; İstanbul, Arabistan ve Portekiz'in neredeyse tam ortasında kalıyor. Özel jetine atlayıp, eski arkadaşı Jose'yi görmeye gelebilir" diyen Mourinho'ya Cristiano Ronaldo'dan cevap geldi.
RONALDO MOURİNHO'NUN SÖZLERİNE KAYITSIZ KALMADI!
Jose Mourinho’nun Ronaldo hakkında söylediği bu sözler, İngiliz kanalı TNT Sports'un sosyal medya hesabında paylaşıldı. Portekizli yıldız resmi hesabından, paylaşımı beğendi.
Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho, 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'de birlikte çalışmıştı.