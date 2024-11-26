Tgrt Haber
Haberler>Spor>Cristiano Ronaldo'dan Jose Mourinho hamlesi! Ünlü teknik adamın sözlerini beğendi

Cristiano Ronaldo'dan Jose Mourinho hamlesi! Ünlü teknik adamın sözlerini beğendi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
26 Kasım 2024 22:20 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 22:24
Cristiano Ronaldo&#039;dan Jose Mourinho hamlesi! Ünlü teknik adamın sözlerini beğendi

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo için girişimlere başladığı iddia edildi. Eski öğrencisi hakkında konuşan Mourinho, "Ronaldo, belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü; İstanbul, Arabistan ve Portekiz'in neredeyse tam ortasında kalıyor." demişti. Bu sözlerin ardından Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken bir adım geldi.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo​​'nun Fenerbahçe​'ye transfer​ olacağı yönünde çıkan haberlerin ardından Fenerbahçe​ Teknik Direktörü Jose Mourinho​'dan açıklamalar geldi. Kayserispor​'u 6-2'lik skorla deplasmanda mağlup eden Mourinho​, iddiaların ardından açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo'dan Jose Mourinho hamlesi! Ünlü teknik adamın sözlerini beğendi - 1. Resim

MOURİNHO'DAN RONALDO AÇIKLAMASI: BELKİ BİR GÜN…

Eski öğrencisi için "Ronaldo, belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü; İstanbul, Arabistan ve Portekiz'in neredeyse tam ortasında kalıyor. Özel jetine atlayıp, eski arkadaşı Jose'yi görmeye gelebilir" diyen Mourinho'ya Cristiano Ronaldo'dan cevap geldi.

Cristiano Ronaldo'dan Jose Mourinho hamlesi! Ünlü teknik adamın sözlerini beğendi - 2. Resim

RONALDO MOURİNHO'NUN SÖZLERİNE KAYITSIZ KALMADI!

Jose Mourinho’nun Ronaldo hakkında söylediği bu sözler, İngiliz kanalı TNT Sports'un sosyal medya hesabında paylaşıldı. Portekizli yıldız resmi hesabından, paylaşımı beğendi. 

Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho, 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'de birlikte çalışmıştı.

Cristiano Ronaldo'dan Jose Mourinho hamlesi! Ünlü teknik adamın sözlerini beğendi - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
cristiano ronaldoFenerbahçejose mourinhotransferkayserispor

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...