Cristiano Ronaldo'dan sert çıkış:

Cristiano Ronaldo ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliği devam ediyor. Al Nassr'ın sosyal medya hesabına konuşan Cristiano Ronaldo, en iyi 5 lig arasında olduklarını iddia etti.

CRISTIANO RONALDO'DAN SUUDİ ARABİSTAN İÇİN AÇIKLAMALAR

"Hala lig olarak gelişiyoruz. Ama şimdiden ilk 5 lig arasında olduğumuzu düşünüyorum. Gelişmeye devam edeceğiz. Mutluyum, çünkü çok yarışmacı bir ligde olduğumu biliyorum. Suudi liginde oynamamış olanlar ya da futboldan anlamayanlar bu ligin ilk 5'te olmadığını söylüyor. Bu düşünceme yüzde yüz inanıyorum. Bu ligde oynayanlar neden bahsettiğimi anlıyor. Bu yüzden kalmak istedim. Sadece önümüzdeki iki yıl değil Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek olan bu projeye inanıyorum ve en iyi Dünya Kupası organizasyonu olacağına inanıyorum. Mutluyum, 2 yıl daha... Suudi ligindeki en iyi takımlarla mücadele etmeyi ve ligde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Sonunda hangi takımın iyi olduğunu göreceğiz."

CRISTIANO RONALDO VE AL NASSR PERFORMANSI

Suudi ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Ronaldo; Al Nassr formasıyla geçen sezon 41 maça çıktı ve 35 gol atıp, 4 de asist yaptı.