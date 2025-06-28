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 | Burak Ayaydın

Cristiano Ronaldo'dan sert çıkış: "Futboldan anlamıyorlar"

Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan futboluna övgüler geldi. Al Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, projeye inandığını ifade etti.

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Cristiano Ronaldo'dan sert çıkış:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 23:43
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 23:43

Cristiano Ronaldo ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliği devam ediyor. Al Nassr'ın sosyal medya hesabına konuşan Cristiano Ronaldo, en iyi 5 lig arasında olduklarını iddia etti.

CRISTIANO RONALDO'DAN SUUDİ ARABİSTAN İÇİN AÇIKLAMALAR

"Hala lig olarak gelişiyoruz. Ama şimdiden ilk 5 lig arasında olduğumuzu düşünüyorum. Gelişmeye devam edeceğiz. Mutluyum, çünkü çok yarışmacı bir ligde olduğumu biliyorum. Suudi liginde oynamamış olanlar ya da futboldan anlamayanlar bu ligin ilk 5'te olmadığını söylüyor. Bu düşünceme yüzde yüz inanıyorum. Bu ligde oynayanlar neden bahsettiğimi anlıyor. Bu yüzden kalmak istedim. Sadece önümüzdeki iki yıl değil Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek olan bu projeye inanıyorum ve en iyi Dünya Kupası organizasyonu olacağına inanıyorum. Mutluyum, 2 yıl daha... Suudi ligindeki en iyi takımlarla mücadele etmeyi ve ligde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Sonunda hangi takımın iyi olduğunu göreceğiz."

Cristiano Ronaldo'dan sert çıkış: "Futboldan anlamıyorlar"

CRISTIANO RONALDO VE AL NASSR PERFORMANSI

Suudi ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Ronaldo; Al Nassr formasıyla geçen sezon 41 maça çıktı ve 35 gol atıp, 4 de asist yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

RONALDO'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yıldız golcünün güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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ETİKETLER
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#al nassr
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Spor
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