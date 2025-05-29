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 | Burak Ayaydın

Cristiano Ronaldo'ya açık çek: "Hangi takımı istiyorsan oraya transfer ol"

Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan'da adeta seferberlik ilan edildi. Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile yeniden anlaşmak istememesi, Suudi Arabistan yetkililerini harekete geçirdi.

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Cristiano Ronaldo'ya açık çek:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 22:41
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 22:41

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'dan ayrılık süreci, an itibarıyla Suudi Arabistan için devlet meselesi oldu. Cristiano Ronaldo'nun dünya çapındaki imajından memnun olan Suudi yetkililer, yıldız oyuncuya açık çek sundu.

CRISTIANO RONALDO'YA SUUDİ ARABİSTAN'DA AÇIK ÇEK

Arriyadiyah'ın haberine göre Suudi Arabistan'daki en önemli gündem, Cristiano Ronaldo'yu ülkede tutmak! Yetkililer, Portekizli yıldızın ülke tanıtımına katkısı sebebiyle ayrılmasını istemiyor. Esasen ise Ronaldo'ya istediği takıma gitme özgürlüğünün yanı sıra yatırım fonundan da özel bütçe ayıran Suudi Arabistan; Cristiano Ronaldo'nun ülkede kalmak istemesi durumunda kendi takımını seçmesine ve yüklü bir zam almasına karar verdi.

Cristiano Ronaldo'ya açık çek: "Hangi takımı istiyorsan oraya transfer ol"

AL NASSR DA CRISTIANO RONALDO'NUN AYRILMASINI İSTEMİYOR

Al Nassr Sportif Direktörü Fernando Hierro, Ronaldo'nun takımda kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sıkça Sorulan Sorular

CRISTIANO RONALDO NEDEN AYRILMAK İSTİYOR?
1000 gol hedefini gözeten Portekizli, Avrupa'da bu hayalini daha kolay gerçekleştirebileceğini düşünüyor.
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ETİKETLER
#cristiano ronaldo
#Al Hilal
#al nassr
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Transfer Haberleri
#Spor
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