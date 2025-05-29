Cristiano Ronaldo'ya açık çek:

Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan'da adeta seferberlik ilan edildi. Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile yeniden anlaşmak istememesi, Suudi Arabistan yetkililerini harekete geçirdi.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'dan ayrılık süreci, an itibarıyla Suudi Arabistan için devlet meselesi oldu. Cristiano Ronaldo'nun dünya çapındaki imajından memnun olan Suudi yetkililer, yıldız oyuncuya açık çek sundu.

CRISTIANO RONALDO'YA SUUDİ ARABİSTAN'DA AÇIK ÇEK

Arriyadiyah'ın haberine göre Suudi Arabistan'daki en önemli gündem, Cristiano Ronaldo'yu ülkede tutmak! Yetkililer, Portekizli yıldızın ülke tanıtımına katkısı sebebiyle ayrılmasını istemiyor. Esasen ise Ronaldo'ya istediği takıma gitme özgürlüğünün yanı sıra yatırım fonundan da özel bütçe ayıran Suudi Arabistan; Cristiano Ronaldo'nun ülkede kalmak istemesi durumunda kendi takımını seçmesine ve yüklü bir zam almasına karar verdi.

AL NASSR DA CRISTIANO RONALDO'NUN AYRILMASINI İSTEMİYOR

Al Nassr Sportif Direktörü Fernando Hierro, Ronaldo'nun takımda kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.