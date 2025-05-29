Fenerbahçe'ye dünya yıldızından 'hayır' cevabı: Yıllık 12.5 milyon Euro maaş önerilmişti!

Fenerbahçe'ye Kevin De Bruyne tarafından 'hayır' cevabı verildi. Kevin De Bruyne transferi için menajerlik sürecini başlatan Fenerbahçe, iki yıllık yüksek kontrat önerisine rağmen anlaşmaya varamadı.

Fenerbahçe'ye Kevin De Bruyne transferi için kötü haber geldi. Kevin De Bruyne için menajeriyle masaya oturan ve 12.5 milyon Euro maaş öneren Fenerbahçe, gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre reddedildi.

FENERBAHÇE KEVIN DE BRUYNE TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ

Fenerbahçe'nin uzun zamandır takip ettiği Kevin De Bruyne, geçtiğimiz aylarda Manchester City tarafından gözden çıkarılmıştı! Akabindeki süreçte ise Kevin De Bruyne ile başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere pek çok Avrupa ekibi ilgilenirken, sarı lacivertlilerin 2 yıllık kontrat önerisi ise kabul edilmedi! Kevin De Bruyne için yıllık 12.5 milyon Euro + bonuslar öneren Fenerbahçe, an itibarıyla transfer pazarlığında Napoli karşısında mağlup oldu.

FENERBAHÇE'NİN YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİNE RAĞMEN KEVIN DE BRUYNE NAPOLI YOLUNDA

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne için önerdiği kontratın yarısı kadar bir maaş sunan Napoli, Belçikalı yıldızın ilk tercihi oldu. Halihazırda Napoli ile Şampiyonlar Ligi'nde de oynamak isteyen Kevin De Bruyne, İtalya'da forma giymeye olumlu yaklaştı ve Fenerbahçe ihtimalini değerlendirmek istemediğini belirtti.

KEVIN DE BRUYNE EN İYİ ORTA SAHA OLARAK GÖSTERİLİYORDU

Son dönemde kariyeri düşüşte olan Kevin De Bruyne, bir dönem için dünyanın en iyi orta sahası olarak gösteriliyordu.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ KEVIN DE BRUYNE VE BU SEZON PERFORMANSI

Kevin De Bruyne; bu sezon Manchester City ile 40 maça çıkarken, 6 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyerek beklentilerin altında kalmıştı.