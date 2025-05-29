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 | Emir Yücel

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Mourinho istedi yönetim görüşmelere başladı

Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun, sarı-lacivertli kulübe geri dönebileceği konuşuluyor. İddiaya göre, Jose Mourinho; Ferdi Kadıoğlu'nu takımda görmek istediğini belirtti. Fenerbahçe yönetimi, 25 yaşındaki yıldız oyuncuyla yeniden anlaşmak için görüşmelere başladı.

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Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Mourinho istedi yönetim görüşmelere başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 16:42

Ferdi Kadıoğlu, 2024 yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Brighton’a 30 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro’ya varan bonuslarla transfer olmuş, bu transfer Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedelli satışlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Mourinho istedi yönetim görüşmelere başladı

Ancak, Brighton’da yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle beklenen performansı tam anlamıyla sergileyemeyen Ferdi’nin, Fenerbahçe’ye geri dönme ihtimali taraftarı heyecanlandırdı.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Mourinho istedi yönetim görüşmelere başladı

MOURİNHO İSTEDİ YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ!

Edinilen bilgilere göre sarı lacivertli ekibin teknik adamı Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nu takımda görmek istediğini bildirdi. Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu’nun mevcut durumunu değerlendirmek ve oyuncunun geri dönüş ihtimalini masaya yatırmak için ilk adımları attı.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Mourinho istedi yönetim görüşmelere başladı

Brighton’da düzenli forma şansı bulamayan ve sakatlık sonrası toparlanma sürecinde olan Ferdi’nin, Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ!

Ferdi, 2018 yılında Hollanda’nın NEC Nijmegen takımından 1,4 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Mourinho istedi yönetim görüşmelere başladı

Sol bek, sağ bek ve orta saha gibi çok yönlü oynayabilen Ferdi, Fenerbahçe’de geçirdiği 6 sezonda toplam 204 maça çıkarak 17 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

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