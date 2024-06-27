Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu: Barış Alper sağ kanadı felç ettin

27 Haziran 2024 02:41 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 02:43

Milli maç heyecanı dev ekranlarda izlendi! İşte yurdun dört bir yanındaki coşku...

Milli maç heyecanı dev ekranlarda izlendi! İşte yurdun dört bir yanındaki coşku...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşı karşıya geldiği Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-1'lik skorla mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 16 turuna yükselme başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'yı 2-1 yenen eden A Milli Takım'ımızı soyunma odasına telefonla bağlanarak tebrik etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz'la da telefonda konuşarak son 16 tur için tebrik etti.

BARIŞ ALPER MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Maçın oyuncusu seçilen Barış Alper Yılmaz'a, "Sağ kanadı felç ettin" diyerek tebrik etti.

Takımı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya maçı için de başarı diledi. Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.