Curry'siz Golden State direnemedi! Minessota seride öne geçti

Son dakika haberi: NBA'da Batı Konferansı yarı finalinde Minessota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors'ı 102-97 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finali üçüncü maçında Golden State Warriors Chase Center’da Minnesota Timberwolves'u konuk etti. Serinin ilk maçında sakatlanan Stephen Curry'nin yokluğunda ev sahibi ekip yine direnemedi. Minnesota Timberwolves karşılaşmadan 102-97 galip ayrılarak seride 2-1 öne geçip avantajı yakaladı.

EDWARDS VE RANDLE SIRTLADI

Konuk ekipte Anthony Edwards attığı 34 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Julius Randle ise 24 sayı, 12 asist ve 10 ribaundla triple-double yaptı.

CURRY'SİZ GOLDEN DİRENEMEDİ

Ev sahibi Golden State Warriors'ta ise yıldız oyuncu Stephen Curry'nin yokluğunda Jimmy Butler'ın 37, Jonathan Kuminga'nın da 30 sayılık performansı galibiyet için yetmedi.

STEPHEN CURRY'NİN SAĞLIK DURUMU

Yarı final serisinin ilk maçında sol hamstring kasında birinci derece zorlanmaya yaşayan Stephen Curry'nin maçın ardından MR'ı çekilmiş ve yıldız basketbolcunun en az 1 hafta oynayamayacağı belirtilmişti. 37 yaşındaki Curry'nin serinin 4. maçında da oynaması zor gözüküyor.

SERİNİN 4. MAÇI NE ZAMAN?

Öte yandan serinin dördüncü maçı 13 Mayıs Salı sabaha karşı oynanacak. Chase Center’da Golden State'in ev sahipliği yapacağı mücadele saat 05.00'te başlayacak.