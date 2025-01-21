David Bekcham'dan Türk futboluna övgü dolu sözler!

21 Ocak 2025 21:28 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 22:00

Eski İngiltere Milli Futbol takımının kaptanı David Beckham, Türk futbolu hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti. Açıklamasında, "Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor" şeklinde konuştu.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham​, Türk futbolu​ ve oyunun gücü hakkında açıklamalarda bulundu.

CNBC-e'den Berfu Güven'e konuşan efsane futbolcu David Beckham, açıklamasında, "Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım, hayır bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM"

Sözlerine devam eden David Beckham, "Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor" şeklinde konuştu.

"BEN POLİTİKACI DEĞİLİM"

Ayrıca Beckham sporun gücüne vurgu yaparken, "Futbolcu oldum çünkü politikadan uzak duruyorum. Ben bir politikacı veya bilim insanı değilim. Her türlü politikadan uzak duruyorum. Ama bildiğim tek şey oyunun gücü ve Premier Lig ekonomisinin gücü. Dünyadaki en büyük ve en çok sevilen spor futbol ve bu her şeyi anlatıyor. Umarım bu durum devam eder çünkü spor ve genel olarak futbol insanların hayatını değiştirebilir. Bunu çocuklarda gördüm. Dünya genelinde gördüm." dedi.

DAVİD BECKHAM'IN GENEL KARİYERİ

Manchester United​, Real Madrid, Milan ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin formasını terleten David Beckham, İngiltere Milli Takımı'nın kaptanlığını yaparak 115 kez İngiltere milli formasını giymişti.