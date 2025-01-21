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Galatasaray - Dinamo Kiev maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 17:57 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 18:00
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı canlı anlatım

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

UEFA Avrupa Ligi​'nin 7. hafta maçında Galatasaray​, Dinamo Kiev​ ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka Rams Park​'ta oynanacak.

 

 

11'LER

Galatasaray: Muslera​, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen

Dinamo Kiev: Nescheret, Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk; Mykhailenko, Shaparenko, Buyolskyi; Kabaiev, Voloshyn, Vanat

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HAKEM KADROSU

Karşılaşmada Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver görev alacak. VAR koltuğunda ise Marko Liiva oturacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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