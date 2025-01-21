Galatasaray - Dinamo Kiev maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 17:57 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 18:00
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında Galatasaray, Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka Rams Park'ta oynanacak.
11'LER
Galatasaray: Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen
Dinamo Kiev: Nescheret, Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk; Mykhailenko, Shaparenko, Buyolskyi; Kabaiev, Voloshyn, Vanat
HAKEM KADROSU
Karşılaşmada Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver görev alacak. VAR koltuğunda ise Marko Liiva oturacak.
Kaynak: tgrthaber.com