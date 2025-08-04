David Luiz'den sürpriz imza! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu David Luiz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos'a transfer oldu. Taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan tecrübeli yıldız, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Pafos kulübünden yapılan açıklamada, David Luiz için "O modern futbolun gerçek bir devi. 15 yılı aşkın süredir sporun zirvesinde mücadele ediyor ve etkileyici duruşu, teknik zekası ve benzersiz karizmasıyla dünya çapında hayranlık kazanıyor. Muhteşem kariyeri boyunca, temsil ettiği her kulüpte kalıcı bir miras bıraktı" ifadeleri kullandı.
38 yaşındaki futbolcu kariyerine ülkesinde Vitoria takımında başladıktan sonra Portekiz'de Benfica, Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Chelsea ve Arsenal, Brezilya'da Flamengo ve Fortaleza formaları giymişti.