David Luiz'den sürpriz imza! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu David Luiz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos'a transfer oldu. Taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan tecrübeli yıldız, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"MODERN FUTBOLUN GERÇEK DEVİ"

Pafos kulübünden yapılan açıklamada, David Luiz için "O modern futbolun gerçek bir devi. 15 yılı aşkın süredir sporun zirvesinde mücadele ediyor ve etkileyici duruşu, teknik zekası ve benzersiz karizmasıyla dünya çapında hayranlık kazanıyor. Muhteşem kariyeri boyunca, temsil ettiği her kulüpte kalıcı bir miras bıraktı" ifadeleri kullandı.

DÜNYA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

38 yaşındaki futbolcu kariyerine ülkesinde Vitoria takımında başladıktan sonra Portekiz'de Benfica, Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Chelsea ve Arsenal, Brezilya'da Flamengo ve Fortaleza formaları giymişti.