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Editor
 | Burak Ayaydın

Davinson Sanchez derbide oynayacak mı? Sakatlık süreci ve Okan Buruk'un kararı belli oldu

Davinson Sanchez için an itibarıyla derbi kritiği sonuçlandı. Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı karşılaşmada başına darbe alan Davinson Sanchez'in, test sonuçları çıktı.

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Davinson Sanchez derbide oynayacak mı? Sakatlık süreci ve Okan Buruk'un kararı belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 15:15

Kolombiya ile Brezilya arasındaki maçta başına darbe alması sebebiyle sahayı terk eden Davinson Sanchez, Galatasaray adına derbi taktiğindeki en kritik isimlerin başında geliyordu. İstanbul'daki test süreci tamamlanan savunmacının, nörologların raporlarına göre oynayıp oynamayacağı belli oldu.

DAVINSON SANCHEZ BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA

Sağlık kurulu ve nörologlar, Kolombiyalı savunmacının test sonuçlarını inceledi ve oynamasında bir risk görmedi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; tek idmana çıkabilen Davinson Sanchez, Okan Buruk'a karşılaşmada oynamak istediğini iletti.

Galatasaray'a Davinson Sanchez'in son durumu

OKAN BURUK'UN KARARI

Davinson Sanchez'de sağlık yönünden risk bulunmaması ve futbolcunun karşılaşmada forma giymek istemesi sonrası Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde başarılı savunmacıyı sahaya sürmeye verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

SANCHEZ NASIL BİR PERFORMANS SERGİLİYOR?
Galatasaray formasıyla bu sezon 32 maça çıkan başarılı savunmacı, 2667 dakika sahada kaldı ve 4 gol ile 2 asistlik önemli bir katkı sağladı.
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ETİKETLER
#davinson sanchez
#Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
#Beşiktaş Galatasaray Derbisi
#Spor
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