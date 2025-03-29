Davinson Sanchez derbide oynayacak mı? Sakatlık süreci ve Okan Buruk'un kararı belli oldu

Davinson Sanchez için an itibarıyla derbi kritiği sonuçlandı. Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı karşılaşmada başına darbe alan Davinson Sanchez'in, test sonuçları çıktı.

Kolombiya ile Brezilya arasındaki maçta başına darbe alması sebebiyle sahayı terk eden Davinson Sanchez, Galatasaray adına derbi taktiğindeki en kritik isimlerin başında geliyordu. İstanbul'daki test süreci tamamlanan savunmacının, nörologların raporlarına göre oynayıp oynamayacağı belli oldu.

DAVINSON SANCHEZ BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA

Sağlık kurulu ve nörologlar, Kolombiyalı savunmacının test sonuçlarını inceledi ve oynamasında bir risk görmedi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; tek idmana çıkabilen Davinson Sanchez, Okan Buruk'a karşılaşmada oynamak istediğini iletti.

OKAN BURUK'UN KARARI

Davinson Sanchez'de sağlık yönünden risk bulunmaması ve futbolcunun karşılaşmada forma giymek istemesi sonrası Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde başarılı savunmacıyı sahaya sürmeye verdi.