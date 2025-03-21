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 | Eyüp Ensar Yeşil

Davinson Sanchez sakatlandı! Galatasaray'ın yüreği ağzına geldi

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, Brezilya ile oynanan hazırlık maçında Alisson Becker ile çarpıştı ve oyundan alındı.

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Davinson Sanchez sakatlandı! Galatasaray'ın yüreği ağzına geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 21:38

Kolombiya Milli Takımı'nın deneyimli stoperi ve aynı zamanda Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez, Brezilya ile karşı karşıya geldikleri hazırlık maçında kaleci Alisson Becker ile çarpışarak sakatlık yaşadı. Çarpışma sonrası maça devam edemeyen Sanchez, teknik heyetin kararıyla oyundan alındı ve yerine bir başka Galatasaraylı Cuesta dahil oldu.

Oyundan çıkarken tepkisini gizleyemeyen Galatasaraylı oyuncu, kendini iyi hissettiğini belirterek değişikliğe itiraz etti.

Davinson Sanchez&#039;te korkutan an! Sağlık durumu açıklandı

"DURUMU İYİ"

Karşılaşma sonrası Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, yıldız oyuncunun sağlık durumu hakkında konuştu. Nestor, "Davinson Sanchez'in durumu iyi, iyileşiyor. Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Davinson Sanchez'te korkutan an! Sağlık durumu açıklandı - 2. Resim
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ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#sakatlık
#davinson sanchez
#brezilya
#Kolombiya Milli Takımı
#Spor
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