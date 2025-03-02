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 | Eyüp Ensar Yeşil

Deniz Öncü ilk yarışta 12. oldu!

Bu sezon da Red Bull KTM Ajo takımı adına piste çıkan Deniz, Buriram'daki Chang Uluslararası Yarış Pisti'nde 22 turdan oluşan sezonun ilk yarışında mücadele etti. Milli motosikletçi, yarışı 12. sırada bitirdi.

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Deniz Öncü ilk yarışta 12. oldu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 18:43

Sezonun ilk yarışını Liqui Moly Dynavolt Intact GP adına yarışan İspanyol sporcu Manuel Gonzalez kazandı. Kürsüde ikinci sırayı Fantic Racing Lino Sonego takımından İspanyol pilot Aron Canet, üçüncü basamağa ise Liqui Moly Dynavolt Intact GP takımından Avustralyalı pilot Senna Agius aldı.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı 14-16 Mart'ta Arjantin'de gerçekleştirilecek.

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