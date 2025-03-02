Deniz Öncü ilk yarışta 12. oldu!

Bu sezon da Red Bull KTM Ajo takımı adına piste çıkan Deniz, Buriram'daki Chang Uluslararası Yarış Pisti'nde 22 turdan oluşan sezonun ilk yarışında mücadele etti. Milli motosikletçi, yarışı 12. sırada bitirdi.