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 | Onur Kaya

Deprem sonrası lig maçları ertelenecek mi? TFF kararını açıkladı

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. Marmara Bölgesi'nde artçı sarsıntılar devam ederken Süper Lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, federasyonun aldığı kararı açıkladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 10:21

İstanbul Silivri'de dün öğle saatlerinde 6,2 büyüklüğünde deprem oldu. Marmara Bölgesi'nde büyük bölümünde hissedilen deprem korku dolu anlar yaşattı. Paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremde can kaybı olmazken, 100'ün üzerinde vatandaşın yaralandığı bildirildi. Depremin ardından eğitime 2 gün ara verilirken, futbol sahalarındaki belirsizlik son buldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lig maçlarıyla ilgili kararını açıkladı.

Deprem sonrası lig maçları ertelenecek mi? TFF kararını açıkladı

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENECEK Mİ?

TFF 1. başkan vekili, icra kurulu üyesi, Süper Lig'den sorumlu yönetim kurulu üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Mecnun Otyakmaz, UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğini paylaşan Mecnun Otyakmaz, Süper Lig takviminin depremden etkilenip etkilenmeyeceği sorusunu cevapladı.

Deprem sonrası lig maçları ertelenecek mi? TFF kararını açıkladı
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TFF KARARINI AÇIKLADI

Ortada bir belirsizlik varmış gibi göründüğünü söyleyen Mecnun Otyakmaz, "Bizim liglerin ertelenmesine ilişkin bir kararımız yok. Liglerimiz planlandığı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı. Olağanüstü bir durumda kararı yeniden gözden geçirebileceklerini söyleyen Otyakmaz, "İl Güvenlik Kurulundan böyle bir tavsiye gelirse onu ayrıca değerlendiririz." dedi.

Deprem sonrası lig maçları ertelenecek mi? TFF kararını açıkladı

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK İYİ OLACAK"

Diğer taraftan Türkiye'nin düzenleyeceği UEFA organizasyonlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Mecnun Otyakmaz, "2026'da final karşılaşmamız var, 2027'de de var. 2032'de Avrupa Şampiyonası organize edilecek. Dolayısıyla çok sık işlerimiz gelişler gidişler çok fazla olacak. O yüzden sayın başkanın da tasarrufuyla böyle bir hem UEFA başkanı hem TFF başkanımızın ikili görüşmelerinde İstanbul'da bir merkezin çok iyi olacağı konuşuldu. Bugün bunu uyguluyoruz yarın açılışını yapacağız. Türk futbolu için çok iyi olacağını düşünüyoruz. Avrupa futbolu için de bir kolaylık ve ayrıcalık olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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