Derbi öncesi gergin anlar! Futbolcular tokalaşmadı

İstanbul
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı. Zorlu geçen mücadeleye oyuncular birbirlerine selam vermeyerek başladı.
Dev derbi öncesinde iki takım futbolcularının tokalaşmaması dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın ardından iki takım oyuncularının birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldığı ve maç öncesinde birbirlerine başarılar dilemedikleri görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.