Derbi öncesi gergin anlar! Futbolcular tokalaşmadı

Dev derbi öncesinde iki takım futbolcularının tokalaşmaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın ardından iki takım oyuncularının birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldığı ve maç öncesinde birbirlerine başarılar dilemedikleri görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.