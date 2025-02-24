Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta dev derbiye sahne oluyor. Derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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1'Maç başladı.

5'İlk atak Fenerbahçe'den geldi. Kostic'in içeri çevirdiği topta En-Nesyri topu üstten auta gönderdi.

6'Abdülkerim Bardakcı'nın ortasında Osimhen'in kafa vuruşu auta gitti.

11'LER

Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe: İrfan Can; Skriniar, Yusuf, Çağlar; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Süper Lig'de zirvenin kaderini önemli ölçüde belirleyecek derbi öncesi 20 bine yakın emniyet mensubu stat ve çevresinde görev alıyor.



HAKEM KADROSU

Dev derbiye özel hakem. Slovenyalı Slavko Vincic büyük mücadelede düdük çalacak. Sloven hakem Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak. Derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemini bugün açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbide VAR'da Slovenya'dan Alen Borosak yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.