Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız'a eleştiri

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız'a samimi bir eleştiri geldi. Juventus'un Cagliari galibiyeti sonrası İtalya'da mücadeleyi yorumlayan Vincenzo Montella, Kenan Yıldız'a 'ne zaman daha iyi oynayacağını' sordu. İşte detaylar.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız'a samimi bir soru geldi. Cagliari-Juventus maçı sonrası stüdyodan Kenan Yıldız'a soru yönelten Vincenzo Montella, genç yeteneğin daha iyi oynaması gerektiğine vurgu yaptı.

VINCENZO MONTELLA'DAN KENAN YILDIZ'A SÜRPRİZ SORU

Juventus'un Cagliari galibiyeti sonrası röportaj veren Kenan Yıldız'a, stüdyodaki Montella'dan kritik eleştiriler geldi. Türkiye kadrosunu seçen İtalyan, canlı yayında röportaj veren Kenan Yıldız'a, "Galibiyet için tebrikler. Seni daha iyi oynarken ne zaman göreceğim? Bunu başarırsan daha da fazla gol atabilirsin." ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ'DAN OLUMLU CEVAP

Montella'ya "Evet, bugün en az 2 gol atmalıydım." diyen Yıldız, eleştiriyi kabul etti. İtalyan çalıştırıcı ise konuşmasının devamında, "Harika bir kontrol yaptı. İlk kontrolü golle sonuçlanırdı değil mi? Keşke kaleciyi izlerken biraz daha dikkatli olsaydı. Ben eski bir forvet olarak topu en yakın direğe, yani ilk direğe vururdum. Son kararda biraz daha net olman için zamanın olacak." şeklinde konuştu.