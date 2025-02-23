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Editor
 | Burak Ayaydın

Ali Koç'tan Edin Dzeko kararı! Fenerbahçe'deki geleceği resmen belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko için nihai kararını verdi. Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek olan Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Edin Dzeko için Ali Koç'tan kritik bir hamle gelecek. İşte ayrıntılar.

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Ali Koç'tan Edin Dzeko kararı! Fenerbahçe'deki geleceği resmen belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 15:55

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili kararını resmen verdi. Uzun zamandır Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı konuşulan Edin Dzeko için Ali Koç'tan özel bir hamle gelecek.

FENERBAHÇE'DE BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN EDIN DZEKO KARARI

38 yaşında olmasına rağmen gösterdiği başarılı performansla Fenerbahçeli taraftarlarda özel bir yer edinen Edin Dzeko için kritik karar verildi. Karakteri itibarıyla da çok sevilen Bosnalı golcü ile 1 yıl daha yola devam edilecek! Başkan Ali Koç, Edin Dzeko'nun önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin kadro derinliğini artırmasını planlarken, ayrıca da sonrası için tecrübeli isme yöneticilik teklifi sunacak. Halihazırda Avrupa'daki ekiplerden 1+1 yıllık anlaşma önerileri alan Dzeko'nun, futbola ne kadar devam edeceğine göre karar vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, ilk Süper Lig maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Önümüzdeki yaz kontratı sona erecek olan hücumcu, Fenerbahçe ile devam etmeye sıcak bakıyor. Sarı lacivertli forma altında bu sezon 37 maça çıkan Dzeko, 19 gol ve 7 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Edin Dzeko'dan 8 milyon €'luk teklife ret - "Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü verdik" | Transfermarkt

Sıkça Sorulan Sorular

EDIN DZEKO İTALYA'DA HANGİ KULÜPLERDE FORMA GİYDİ?
Golcü oyuncu, İtalya ekiplerinden Roma'da ve Inter'de forma giymişti.

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