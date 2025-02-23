Galatasaray'da Franck Ribery etkisi! Okan Buruk'un transfer şaşkınlığı

Galatasaray'da yıllar sonra Franck Ribery kadar iddialı bir kanat transferi gündeme geldi. Halihazırda Leroy Sane ile ilgilenen Galatasaray, uzun bir aradan sonra kanatta Franck Ribery gibi dünya çapında bir yıldıza yöneldi. Teknik adam Okan Buruk'a da sürpriz olan süreçte Leroy Sane ile temaslar resmen başladı. An itibarıyla Okan Buruk'un gelecek sezon stratejisi tamamen değişti.

Galatasaray'da yeni bir Franck Ribery etkisi için Leroy Sane ile temaslar başladı. Okan Buruk'un Galatasaray'daki tüm planlarını değiştirecek olan Leroy Sane transferi, akıllara Franck Ribery ismini getirdi. Okan Buruk, Alman yıldız için yeni bir formasyon geliştirecek.

OKAN BURUK'UN GALATASARAY'INDA FRANCK RIBERY ETKİSİYLE LEROY SANE TRANSFERİ

Galatasaray taraftarının hatıralarında unutulmaz bir yer tutan Franck Ribery'den sonra şimdi de Leroy Sane transferi gerçekleşiyor. Alman basını sansasyonel süreci duyururken, Okan Buruk da gelecek sezon itibarıyla genel çizgisinin dışına çıkacak ve daha ofansif bir oyun planına dönecek! Leroy Sane'nin aynı Franck Ribery gibi kanatta harika işler yapacağını ve tüm hücumu yönlendireceğini düşünen Okan Buruk, Galatasaray yönetiminin görüşmeleri sonuçlandırmasını bekliyor.

EN AZ FRANCK RIBERY KADAR YETENEKLİ

Franck Ribery ile Leroy Sane'nin ortak özellikleri, hem çok yetenekli olmaları hem de yıllarca Bayern Münih formasıyla sahada yer almaları temeline dayanıyor. Halihazırda Alman yıldızın transferiyle artık Galatasaray da iki kanat oyuncusu için bir başka ortak nokta olmuş olacak.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 30 maça çıkan Sane, 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.