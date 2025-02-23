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 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho ayrılık kararını verdi! Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic pişmanlığı: Daha imzası kurumamıştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bright Osayi-Samuel hakkındaki kararını verdi. Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic'i kiralık göndermenin pişmanlığı yaşanırken, Jose Mourinho ise Bright Osayi-Samuel için olumsuz rapor verdi ve Ognjen Mimovic ile yola devam edilmesi gerektiğini belirtti.

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Jose Mourinho ayrılık kararını verdi! Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic pişmanlığı: Daha imzası kurumamıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 13:06

Jose Mourinho, Fenerbahçe için Bright Osayi-Samuel sürecinin bitmesini isterken, Ognjen Mimovic'i gelecek sezon planlarına dahil etti. Daha imzası kurumadan Fenerbahçe'den gönderilen Ognjen Mimovic; Jose Mourinho tarafından kalacaklar listesinin başına yazılırken, Bright Osayi-Samuel konusundaysa büyük pişmanlık yaşandı.

Fenerbahçe, Mimovic'i Zenit'e kiraladı | Mackolik.com

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'NUN BRIGHT OSAYI-SAMUEL KARARI

Bright Osayi-Samuel'in kalması yönünde rapor veren ve Nijeryalı savunmacıyı Avrupa listesine de yazdıran Mourinho, artık fikir değiştirdi! 27 yaşındaki sağ bekin elinden geleni yapmamasından çok rahatsız olan Portekizli hoca, Ognjen Mimovic'i gelecek sezon planlarına dahil etti. Sırp beki geldiği gibi Zenit'e kiralamanın pişmanlığını yaşayan Fenerbahçe yönetimi, Osayi-Samuel ayrılığına onay verdi ve oyuncuyla yapılan sözleşme görüşmeleri durduruldu.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ile Yollar Ayrılıyor - Ton TV

NİJERYALI ÇOK İSTEKSİZ

İstediği maaş miktarını alamayan Osayi, antrenmanlardaki isteksizliği ve maçlardaki inişli çıkışlı performansıyla Mourinho'yu resmen yarı yolda bıraktı. Avrupa tercihini Nijeryalı bekten yana kullanan Mourinho, bu kararından dolayı pişman oldu ve ayrılık kararını verdi.

28 MAÇA ÇIKTI

Şu ana kadar Fenerbahçe ile 28 maça çıkan Osayi, 1716 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik katkı sağladı. Sarı lacivertli ekibe gelirken iyi bir yatırım olarak görülen savunmacı, an itibarıyla büyük hayal kırıklığına sebep olmuş durumda.

Osayi-Samuel ligde dalyaya hazırlanıyor | Mackolik.com

Sıkça Sorulan Sorular

OSAYI'NIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Nijeryalı bekin güncel bonservis bedeli 8 milyon Euro.

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#jose mourinho
#bright osayi-samuel
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#Fenerbahçe Derbisi
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