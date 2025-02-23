Yusuf Akçiçek'e talip çıktı! Fenerbahçe anında cevap verdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun en güvendiği oyuncular arasına adını yazdıran genç ismi Yusuf Akçiçek'e yaz döneminde transfer teklifi geldiği ortaya çıktı. Ancak o dönemde Fenerbahçe'nin bu teklifi anında reddettiği belirtildi.

6 MİLYON EUROYA BİR ÇIRPIDA REDDETTİLER

Milliyet'te yer alan habere göre İngiliz ekibi Brentford, Yusuf için sezon başında Fenerbahçe'ye cazip bir teklif sundu. Premier Lig temsilcisi O dönemde adı pek bilinmeyen Yusuf için sarı-lacivertlilere 6 milyon euro önerdi. Ancak teknik direktör Mourinho'nun oyuncu hakkındaki görüşlerini bilen sarı-lacivertliler teklifi anında reddetti.

BAYERN DE RADARA ALDI

Diğer yandan Fenerbahçe kısa vadede satmayı düşünmediği 19 yaşındaki savunmacıdan ilerleyen dönemde büyük gelir elde etmenin planlarını yapıyor. Fenerbahçe yönetimi, genç yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans çizen ve özgüveniyle taraftarlara da güven aşılayan Yusuf'un birkaç yıl içinde Avrupa'nın büyük kulüplerinden birine imza atacağından emin. Hatta Yusuf Akçiçek'in şimdiden Almanya devi Bayern Münih'in scoutlarının radarına girdiği belirtiliyor.

GOL YOLLARINDA DA ETKİLİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan Yusuf Akçiçek, 625 dakika sahada kaldı. genç stoper savunmada gösterdiği başarılı performansın yanı sıra takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı da sundu.