Derbi sonrası paylaşım yapan Barış Alper'e Ebrar Karakurt'tan sürpriz cevap

29 Ekim 2024 14:03 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:04

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından Barış Alper Yılmaz'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ''Boğazın gerçek efendisi'' şeklinde paylaşım yaptı. Barış Alper'in paylaşımına Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan sürpriz cevap geldi.