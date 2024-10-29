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Derbi sonrası paylaşım yapan Barış Alper'e Ebrar Karakurt'tan sürpriz cevap

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ekim 2024 14:03 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:04
Derbi sonrası paylaşım yapan Barış Alper&#039;e Ebrar Karakurt&#039;tan sürpriz cevap

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından Barış Alper Yılmaz'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ''Boğazın gerçek efendisi'' şeklinde paylaşım yaptı. Barış Alper'in paylaşımına Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan sürpriz cevap geldi.

Galatasaray​, Beşiktaş​'ı dev derbide kendi evinde 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz​, ''Boğazın gerçek efendisi'' şeklinde bir gönderi paylaştı. Paylaşım sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Karşılaşmaya bek pozisyonunda başlayan Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımına kısa sürede cevap geldi.

EBRAR KARAKURT​'TAN BARIŞ ALPER'E CEVAP

Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barış Alper'in söz konusu paylaşımına cevap verdi.

"EVİMİZE BEKLERİZ"

Barış Alper'in ''Boğazın gerçek efendisi'' paylaşımına cevap veren Ebrar Karakurt, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz." ifadelerini kullandı.

Derbi sonrası paylaşım yapan Barış Alper'e Ebrar Karakurt'tan sürpriz cevap - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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