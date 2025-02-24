Derbiye büyük güvenlik! 32500 polis görevde

Galatasaray-Fenerbahçe maçında 32500 polis görev yapıyor. İşte derbinin yoğun güvenliğiyle ilgili tüm detayları.

Trendyol Süper Lig'de oynanan dev derbi için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Şu anda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için İstanbul emniyeti 32 bin 500 polis görevlendirdi.

Stada giden yollar, stadyum çevresi ve içinde olağanüstü önlemler alınırken, 32 bin 500 polisin 10 bini stadyum içinde görev yapıyor. Saha içi kenarları ve kale arkalarında çift sıra çevik kuvvet mensubu, stadın içinde adeta polis kordonu oluşturdu.