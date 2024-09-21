Dev derbi için Aziz Yıldırım iddiası! Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sürpriz

21 Eylül 2024 18:04 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 18:09

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi heyecanlı anlara sahne olacak. Maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eski başkan Aziz Yıldırım'a haber yolladığı öne sürüldü. Aziz Yıldırım'ın Şükrü Saraçoğlu Stadı'na gelip gelmeyeceği merak konusu. İşte detaylar...

Süper Lig’de dünyanın en önemli derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanıyor. İki dev takım 135. maçına çıkıyor. Jose Mourinho​'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ise zirvede kalmayı istiyor.

EN DEĞERLİLER

Galatasaray​'da oynaması durumunda Victor Osimhen 100 milyon euroyla sahanın en değerlisi olacak. Fenerbahçe​'de ise Faslı Sofyan Amrabat 22 milyon euroyla takımın en pahalısı konumunda.

ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A DAVET

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zirve mücadelesi için barıştığı söylenen eski başkan Aziz Yıldırım’ı stada davet ettiği iddia edildi.

Aziz Yıldırım'ın bu akşam oynanacak derbide Saracoğlu'nda bizzat Ali Koç'un yanında izleme ihtimali olduğu öne sürüldü.

Bugün maça damga vuracak en önemli olaylardan biri de Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın maşı yan yana izlemesi… Bir kısım taraftar sosyal medyada Aziz Yıldırım’ın gelmesini çok istiyor. Aziz Yıldırım’ın yerinin hazır olduğu belirtiliyor.

Aziz Yıldırım, başkanlığı döneminde kendi evinde sarı-kırmızılı ekibe karşı hiç yenilgi yüzü görmedi.