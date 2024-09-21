Fenerbahçe - Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan kanallar belli oldu

21 Eylül 2024 17:20 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 17:36

Türkiye nefesini tuttu, derbiyi bekliyor. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbiyi izlemek isteyen futbolseverlere müjdeli haber geldi. İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak kanallar...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kaçak yayın ve IPTV’den seyredenler için kritik uyarı! Emniyet takibe alacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kaçak yayın ve IPTV’den seyredenler için kritik uyarı! Emniyet takibe alacak

Trendyol Süper Lig​'in 6. haftası Türkiye'nin en büyük derbisine sahne olacak. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe​, sahasında lider Galatasaray​'ı ağırlayacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler, derbiyi kazanarak liderliği devralmak istiyor. Okan Buruk'un öğrencileri ise son yıllarda üstün oldukları Kadıköy'den yine başarılı bir sonuçla ayrılmayı planlıyor.

Ülker Stadyumu​'nda oynanacak dev derbi​ saat 20.00'de başlayacak. Dev mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Derbinin VAR hakemi ise Onur Özütoprak oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Sara, Sallai, Barış, Osimhen.

EZELİ REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu akşamki derbiyle tarihte 401. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 400 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 541 gole, Galatasaray 497 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Fenerbahçe-Galatasaray maçını Türkiye'de yayıncı kuruluş beIN Sports 1 yayınlayacak. Fakat dev derbi yurt dışında da yakından takip edilecek. Birçok ülkede bu heyecanlı mücadele şifresiz olarak ekranlara getirilecek. İşte o kanalların listesi: