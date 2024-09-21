Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kaçak yayın ve IPTV’den seyredenler için kritik uyarı! Emniyet takibe alacak

21 Eylül 2024 16:25 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 16:25

İki kıtanın derbisi olarak adlandırılan ve tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, bu akşam saat 20.00'da başlayacak. 401. kez karşı karşıya gelecek ezeli rakiplerin maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu tarihi maç için Emniyet'te harekete geçmiş durumda. Türkiye'de çok sık şekilde gündeme gelen kaçak yayın sorunu için bugün yeni bir yazılım kullanılacak. Buna rağmen halen kaçak yayınla maçı izleyebilen kişiler emniyetin takibine girecek. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig​'de 6. haftanın maçları başladı. Bu hafta tüm dünyanın yakından takip ettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçı oynanacak. İki kıtanın derbisi olarak adlandırılan dev maç için heyecan dorukta. Her iki takımında taraftarları öğlen saatleri itibariyle Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadyumuna doğru gitmeye başladı.

401.kez karşı karşıya gelecek olan ezeli rakipler, geride kalan 400 maçta toplamda 1038 gol attı. Bu gollerin 541'ini Fenerbahçe​ atarken 497 golü de Galatasaray​ attı.

Dev derbide Fenerbahçe 149 galibiyet alırken, Galatasaray ise 128 kez sahadan galip ayrıldı. 123 maçta da beraberlik bozulmadı. Son şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerek, kötü başladıkları sezonda taraftarlarının gönlünü yeniden kazanmak istiyor.

Fenerbahçe ise taraftarının önünde yeni hocası Jose Mourinho ile birlikte ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek psikolojik üstünlüğü lehine çevirmeyi hedefliyor.

DEV DERBİ​ İÇİN YENİ YAZILIM SİSTEMİ!

Türkiye'de kaçak yayın sitelerinin artması sebebiyle, yayıncı kuruluşların geliri epey bir düşmüş durumda. TFF ve yayıncı kuruluşun ortak çalışması ile yurt dışından satın alınan yazılımla birlikte kaçak yayın ve IPTV gibi kanallardan, derbinin izlenmesi engellenecek. Bu akşam oynanacak derbide ilk defa denenecek olan ve Hollanda'dan satın alınan 'Filigran teknolojisi' ile kaçak yayınlar engellenmeye çalışılacak.

Yeni yazılıma rağmen halen kaçak yayınla derbiyi takip eden vatandaşlar ise Emniyetin takibine girecek. Televizyon haklarına saygı duymamak ve yayıncı kuruluşun koyduğu kurallara uymamak gibi cezai işlemler gerektiren suçlar için Emniyet teyakkuzda olacak.