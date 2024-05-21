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Dev derbide ortalık karışmıştı... Mert Hakan ve Osayi-Samuel ifade verecek

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 May 2024 14:10 - Güncelleme : 21 May 2024 14:21
Dev derbide ortalık karışmıştı... Mert Hakan ve Osayi-Samuel ifade verecek

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında; Mert Hakan Yandaş ve Osayi-Samuel ifade vereceği öne sürüldü

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte şampiyonun belirlenmesi son haftaya kalırken dev derbinin ardından saha gerginlik çıkmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç RAMS Park'a gelerek yönetim kurulu üyeleri ve oyuncularıyla birlikte sahaya çıkarak kutlama yapmak istedi. Bunun üzerine maç öncesi çıkan gerginlik yeniden yükseldi ve saha içi karıştı.

Çıkan olaylar ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Dev derbide ortalık karışmıştı... Mert Hakan ve Osayi-Samuel ifade verecek - 1. Resim

MERT HAKAN VE OSAYI-SAMUEL İFADE VERECEK

Sabah gazetesinin haberine göre; Savcılık tarafından ifadeleri alınacak beş kişi arasında Mert Hakan Yandaş ile Bright Osayi-Samuel olduğu öğrenildi. 

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve Ali Çelikkıran'ı saçından çeken Fenerbahçe eski yöneticisi ve yeniden Fenerbahçe başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı kulislerde konuşulan Hulusi Belgü de ifade verecek isimlerin arasında bulunuyor.

Kaynak: tgrthaber.com
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